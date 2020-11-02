韓國諧星朴智宣被發現與母親陳屍家中　36歲生日前夕離世

35歲韓國諧星朴智宣（박지선）於今日（2日）下午被發現與母親一同倒臥首爾麻浦區住宅中，警方破門後發現兩人已死亡。由於現場並沒有外人闖入家中的跡象，因此韓國警方推斷兩人為自殺死亡，案件仍在調查當中。

朴智宣今日（2日）下午被發現倒臥家中，終年35歲。（Instagram：@dancingmulgogi）

據韓國傳媒報道，朴智宣的爸爸因為一直打電話聯絡不到女兒覺得奇怪，於是報警求助，警方接報到朴智宣家中破門而入後發現朴智宣和媽媽兩人在房間內倒臥身亡。據悉，朴智宣患病正在接受治療，而她的媽媽亦因此搬到首爾與女兒一同生活。另外，明日（3日）就是朴智宣的36歲生日，卻於生日前夕離世，令人更感唏噓。

朴智宣是韓國著名諧星（網上圖片）

朴智宣是韓國著名諧星，2007年曾獲得KBS藝能大賞的新人獎，之後獲獎無數，還曾出演過知名節目《Gag Concert》，亦經常擔任偶像團體showcase的主持人，與不少圈中人關係非常好。另外，朴智宣因為皮膚相當敏感，因此經常素顏上節目而成為她的個人特色。

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