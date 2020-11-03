陳偉琪被無綫停工大半年　準備轉行做公關：睇下邊度有好機會

陳偉琪未獲無綫安排工作大半年有多，收入大跌嘅佢近日開始搵工。(vthechan@IG圖片)

陳偉琪近年因《愛．回家之開心速遞》細龍太一角而上位，但去年醉駕停工、保釋期間，陳偉琪被影到繼續與友人夜蒲飲酒。有傳令無綫高層不滿，劇情安排「細龍太」遠飛美國，暫別劇組，而陳偉琪則被雪藏處理。

「細龍太」被安排」遠飛美國，暫別劇組。(vthechan@IG圖片)

與其坐以待斃，不如主動出擊，據悉，陳偉琪近日向數間公關公司發出求職信以及個人履歷，似乎已做好轉行準備。29歲嘅陳偉琪畢業於英屬哥倫比亞大學，又曾為溫哥華市長在選舉中助選，以及擔任形象顧問；此外，她亦精於運動、音樂，6歲開始學習豎琴和鋼琴，兩種樂器皆考獲8級，要搵工的確唔算難。陳偉琪接受《香港01》訪問時，坦言無綫已有大半年未有與她聯絡：「自己都要諗下工作方面嘅嘢，畢竟都要養家，暫時都有朋友介紹嘅主持工作。」但問到是否打算轉行，陳偉琪只係話「好難講，要睇下邊度有好嘅機會」既不承認亦不否認。

有傳陳偉琪有個富爸爸，所以生活富貴。(vthechan@IG圖片)

陳偉琪又強調雖然收入大跌，但未算有太大經濟壓力。有指陳偉琪為家中獨女，被視為掌上明珠嘅佢，揸靚車、戴名錶開工之餘，亦不時出埠旅遊享受人生。現時租住西貢千呎獨立屋。相信就算轉行搵工，都係為過日辰，而非為生活。

陳偉琪表示有諗住做YouTuber，主攻 Lifestyle，但由於疫情關係，所以暫時未可以進行。(vthechan@IG圖片)

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