【一屋後生仔】謝嘉怡大讚蘇格蘭教育輕鬆：一星期得兩、三份功課

呢集嘅《#一屋後生仔》好明顯特地為謝嘉怡而設。(影片截圖)

最新一集《#一屋後生仔》以「蘇格蘭生活」為題，並搵嚟最佳人選謝嘉怡(Lisa)任嘉賓，後生仔對蘇格蘭裙、Scotch Egg、尼斯湖水怪甚感興趣，謝嘉怡亦有一一解答。不過，最令一班後生仔羨慕嘅，怕且都係當地嘅教育。據謝嘉怡透露，小時候嘅佢從未參加過任何補習班，到大概10歲左右才開始學習法文。「每日放學之後都去玩，到晚上大概用15分鐘做功課，每星期大概得一、兩份功課。」

今屆港姐老是常出現《#後生仔傾吓偈》。(影片截圖)

謝嘉怡又指出，由於當地大學較多，所以唔需要好似香港咁參加公開試、爭餐死先入到大學。課外活動方面，謝嘉怡原來曾是足球隊成員：「我細細個就踢波，做後衛，不過到15歲左右爸爸就唔比我踢。」謝爸爸曾經講一直想女兒選港姐，踢波咁男子氣慨嘅活動，當然要阻止啦。

謝嘉怡大讚蘇格蘭教育輕鬆，並透露每年嘅大學學費約為3000英鎊左右，如果讀護士更費用全免。(影片截圖)

節目中，謝嘉怡又透露大學期間，曾加入滑雪學會，但由於護士課程比較繁重，所以甚少出席有關活動。「不過因為蘇格蘭去西班牙、法國好平，大概300英鎊左右就可以玩一星期(連食宿)，所以每年我都會搵新地方去玩，最鍾意係去澳大利亞因為可以滑雪 。」

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