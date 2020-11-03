朴智宣難忍皮膚病惡化折磨　母親遺書曝光：我不能讓女兒一個人走

韓國著名諧星朴智宣昨日（2日）被發現與母親同臥家中，終年35歲。由於現場沒有外部侵入痕跡，警方推斷兩人為自殺死亡。而昨天下午警方亦在家人發現遺書，對比字跡後確定為朴智宣母親所寫，當中提及最近朴智宣因皮膚病飽受痛苦。

韓國傳媒公開遺書內容，當中講到：「女兒因皮膚病而非常痛苦，最近在治療其他疾病過程中，令皮膚病惡化而感到更加痛苦。我不能讓女兒一個人走，老公對不起。」據悉朴智宣生前患有「紫外線過敏」，每當皮膚曬到陽光就會出現過敏症狀，甚至最近惡化至舞台燈光也令她相當痛苦。由於皮膚脆弱，所以她出道以來都以素顏出鏡，亦成為朴智宣的特色之一。

朴智宣今天設靈，不少藝人好友一早就到場道別她最後一程。（news1）

大眾看過遺書後都表示相當心痛，有同樣皮膚問題的網友更是深深明白當中的痛苦，表示希望朴智宣來生能做一位健康的人，感謝她多年來帶給觀眾的歡笑。此外，由於朴智宣近年擔任多組K-Pop歌手記者會主持，與一眾偶像關係特別好，Super Junior利特、SHINee Key和李鎮赫等都有發文與她道別，網上亦有不少海外粉絲悼念朴智宣，大讚她是一位稱職的主持人。

朴智宣多年都是SHINee粉絲，成員Key也特別上傳照片向她表示謝意。（IG/@bumkeyk）