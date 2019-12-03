《有瑕疵的人們》男星車璌河被發現於住所離世　終年27歲

27歲男星車璌河被發現在家中去世，死因仍在調查中。（視覺中國）

韓國演員安宰賢和吳漣序主演的MBC電視劇《有瑕疵的人們》11月27日首播，電視劇到目前為止僅播出4集，今日（3日）下午卻傳出噩耗，飾演女主角吳漣序二哥的男星車璌河被發現在家中去世，終年27歲，死因仍在調查中，而車璌河所屬公司Fantagio回應傳媒查詢，表示正確認死訊。

車璌河是Fantagio所屬演員組合Surprise U成員之一。（Fantagio）

車璌河是Fantagio旗下演員組合Surprise U成員之一，與ASTRO、Weki Meki、邕聖祐、徐康俊、孔明等人隸屬同一公司，2017年參演網絡劇《偶像權限代理》正式出道，之後參演多部韓劇，包括《愛情的溫度》、《推理的女王2》、《先熱情地打掃吧》、《The Banker》等，而最新作品是《有瑕疵的人們》，沒料到竟成為車璌河的遺作。

車璌河在《有瑕疵的人們》飾演吳漣序的二哥，劇集上周首播，卻成為車璌河的遺作。（MBC）

回顧車璌河工作照

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