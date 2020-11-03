《德魯納酒店》李到晛爆紅即捲是非　疑將粉絲禮物送女友惹不滿

韓國25歲演員李到晛於《德魯納酒店》中，飾演「高清明」而備受關注，最近一套《重回18歲》更是令他人氣大急升，成為朴寶劍入伍期間，最有潛力上位的大勢小鮮肉之一。可是人紅是非多，李到晛日前被爆疑似把粉絲禮物送給女友，粉絲不滿至要求退回募款。

前天（1日）有一名網友在Twitter大爆：「居然有讓女友做生日禮物認證的演員？而且還親自去讚好？」並上傳兩張照片。一張是李到晛粉絲團去年準備的生日禮物清單，另一張則是網友指出是李到晛女友，戴着同款卡通頭套的照片，更標示讚好的帳號是李到晛私人帳號。此外，該網友更貼出多張李到晛與女友的戀愛證據照，質疑他刻意與粉絲鬥氣。

近日出演韓劇《重回18歲》的李到晛人氣大急升！（劇照）

有指粉絲早就知道李到晛拍拖一事，替他保守秘密更會提醒他小心被發現，可是見到李到晛轉贈禮物給女友，粉絲才決定公開他的戀情。其後大批粉絲湧入近日正在進行出道募款的粉絲團Leedorable要求退款，而粉絲團也表示餘下金額將捐出，之後並不再為李到晛進行應援活動。

粉絲不滿李到晛疑似把禮物轉贈女友，貼出他的戀愛證據。（網上圖片）

按圖睇粉絲整合的戀愛證據：

由於事件在網上一直升溫，李到晛所屬公司晚上發聲明回應事件。官方講到：「該女生只是好友之一，照片是3年前拍的，當時數名好友在聚會中互相戴帽子拍照。當時上傳到SNS的照片也因為擔心會引起誤會，所以已刪除了。」否認戀情及把粉絲禮物轉贈他人。不過都有人認為部分粉絲小题大做，再一次證明「人紅是非多」這句話。

李到晛出道3年，去年成功憑《德魯納酒店》「高清明」一角上位。（IG/@ldh_sky）

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