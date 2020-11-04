江嘉敏再次單打馮盈盈？　生日願望：識帶眼識人

今日是江嘉敏（Kaman）26歲生日，雖然她近月是非纏身，屢傳與昔日好姊妹為馮盈盈（Crystal）不和，不過亦無損她迎接生日的靚靚心情，在社交平台上傳笑容滿面的自拍照，並留言許下生日願望，除了希望大家環保保護地球及疫情早日消失之外，她更疑似意有所指地表示希望自己「識帶眼識人」，不禁令人聯想起她與馮盈盈之間的恩怨。

江嘉敏在社交網站寫下26歲生日願望：「我生日喇！生日願望簡簡單單，疫情快啲同我消失，全部人都有野（嘢）做，食得飽，人類乖乖愛護地球。🌏少用啲膠袋，膠飲管，即棄餐具⋯⋯地球冇咁快滅亡，我可以聽多幾年生日快樂丫！最後梗係想自己食極唔肥，同埋希望自己成熟啲，識帶眼識人。」

今年6月爆出何猷亨船P事件後，江嘉敏與馮盈盈的姊妹情逐步決裂，盈盈被指上船釣金龜，不過她借江嘉敏做擋箭牌，指是對方邀約，但江嘉敏反指是受對方邀請上船，二人口供不一各執一詞。之後江嘉敏不時隔空單打，借狼人殺比喻有人講大話，「人言可畏，真係知人口面不知心」，之後又有爆料者指馮盈盈在電視城唱Kaman「扯皮條」，收了50萬邀她上船，更在高層面前哭訴自己無辜。江嘉敏隨後即在IG 限時動態發文表示：「有啲嘢適可而止就好收手喇！其實世界真係、真係、真係細，我已經盡我所能做到最好㗎喇！深呼吸~唔嬲唔嬲唔嬲」。不知道江嘉敏今次的「帶眼識人」是否再次將矛頭指向盈盈？

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