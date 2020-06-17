江嘉敏口說未得閒同馮盈盈慶生　轉頭與林凱恩食飯仲另有暗示？

江嘉敏與馮盈盈因上何猷亨「富豪船P」鬧不和，二人日前出席活動，在傳媒面前攬腰力證姊妹情不變。盈盈上星期生日，作為好姊妹的江嘉敏未有與對方慶祝，稱各有各忙，未約到時間食飯補祝生日。揚言工作好忙的江嘉敏，卻在社交網站上傳與另一好姊妹林凱恩撐枱腳的照片，當中的留言似乎有弦外之音。

馮盈盈與江嘉敏因因「富豪船P」鬧不和，二人昨日出席活動雙雙接受傳媒訪問。（資料圖片）

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江嘉敏與林凱恩看着海景聽住音樂食飯，浪漫得好像拍拖一樣，她留言說：「約咗好多日，終於約到。唔想求求其其食餐飯就算，望住海景，聽住音樂傾下計，有啲浪漫。浪漫到超人有少少呷醋。佢好細心，剝緊蝦殼時問：『洗唔洗（使唔使）我幫你剝丫（吖）？』講完就直接將剝好嘅蝦放咗係我隻碟，而我又啱啱好偷望咗佢一下，剛好對上大家眼神。」

江嘉敏在活動後於IG出Post，與林凱恩撐枱腳，她的留言再被解讀為話中有話。（IG圖片／kaman_kong）

江嘉敏又不斷強調林凱恩為人善良，喜歡對方的頭禪「平安就好」，而她自己則性格火爆，與林凱恩的性格剛好相反，江嘉敏又形容林凱恩好像男朋友一樣照顧她：「燥底嘅時候有佢係（喺）身邊，一隻手攬住你膊頭，一邊做樹窿吸哂啲負能量，感覺好似小男友。佢，係一個Man得嚟好sweet嘅小女孩。」

而江嘉敏的hashtag似乎話中有話，「#簡簡單單就好 #做人何必咁複雜 #佢真的善良唔容許有人蝦佢」，是否暗示有人不「真的善良」？

林凱恩大讚江嘉敏「烈得來又很可愛」。（IG截圖／iris_lammm）