江嘉敏馮盈盈富豪船P是非停不了　疑似隔空開火：知人口面不知心

馮盈盈自從與10A醫生男友Martin結束4年情後，緋聞是非不斷！早前她登上何猷亨億元豪華遊艇開P而傳出緋聞，外界傳盈盈背大隻主播鄭衍峰（Leonard）釣金龜，但盈盈否認並更指是透過江嘉敏認識對方，但江嘉敏卻反指是盈盈邀請她上開P，更借玩Wakesurf稱「係咁畀人拖落水陰功」。事隔兩星期，江嘉敏在IG發文，借狼人殺比喻有人講大話，矛頭似乎直指馮盈盈。

江嘉敏在IG發文，似意有所指，暗諷昔日好姊妹馮盈盈講大話?（IG截圖／kaman_kong）

江嘉敏前晚在IG貼出單人照，相中的她托腮沉思，配上文字，指生活根本就是一場狼人殺，「你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民」，她Hashtag指自己因為聽到一些不應該聽到的說話而有感而發，她續指其實世界好細，說話不能夠亂講尤其是大話，「人言可畏，真係知人口面不知心。」近期她與馮盈盈在船P一事上各執一詞，令事件爆出羅生門，昔日姊妹情已經出現暗湧，如今江嘉敏言詞鋒利，是否打算正面開火？

江嘉敏船P後Post相暗示被人拖落水及擺上檯。（IG截圖／kaman_kong）

江嘉敏和馮盈盈因一同參與劇集《果欄中的江湖大嫂》成為好姊妹，二人私下經常孖公仔約會，重溫江二人昔日姊妹情：

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二人連打扮風格都非常相似：

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