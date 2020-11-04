TVB小花林秀怡獲終極解凍　新劇造型曝光：驚自己唔記得晒點拍劇

現年29歲的TVB小花林秀怡一直深受年輕人喜愛，雖曾被指遭TVB雪藏，演藝工作大減，但她有份投資的餐廳、網店以及美容院都發展得不錯！拍攝完《唐人街》後，久未拍劇的她就在IG上載了一頭金髮，並留言：「三年後，我又要重拾番呢個金頭了，今次都係因為劇集，係啊，我拍劇啦！希望呢幾個月頭髮生慢d，等我唔洗補染咁多次。」

林秀怡一直深受年輕人喜愛！（IG/@kirbysau）

雖然林秀怡足足超過一年未有劇拍，但她早前就與胡諾言和彭慧中一同主持資訊節目《我要做業主》，亦算是未解凍，她接受《香港01》訪問時就透露：「準備會拍一套叫《欺詐劇團》嘅劇集，但係可能劇名都未定實。始終都隔左成年先再接觸返劇集，係會有啲緊張，驚自己唔記得晒點拍劇。不過，我相信好快就會投入到劇集入面，好快習慣！」問到角色有沒有挑戰性時，她稱：「今次個角色最大嘅挑戰可能係要我沉迷酒精果方面，因為本身對酒精會有不良反應，所以都少飲，但係有睇咗好多戲偷下師。同埋要做人媽媽了，發現自己年紀都唔細了，唔好再扮細個。」

作為主持的秀怡亦有分享自己經驗！（電視截圖）

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