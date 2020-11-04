張智霖上載恐怖短片影住Hermès　傳曾為袁詠儀買手袋豪花逾2千萬

身在內地的袁詠儀和張智霖繼出發去杭州普陀山祈福後，又即去到一個晚會節目擔任表演嘉賓，二人齊齊開金口搵真銀。日前，張智霖就在抖音上載了一條短片，引起不少網民大笑！短片中，張智霖簡簡單單拍下了酒店附近的景色，但莫名地配上恐怖音樂，當他放大畫面時，原來眼前正正有老婆袁詠儀心愛的名牌店Hermès，不少網民即時明白張智霖恐懼的原因，紛紛留言：「救命，笑死我了！」、「靚靚一定在裡面！」、「趕緊換酒店，此地不宜久留！」和「又要破費了！」。

二人早前夫妻檔搵真銀！（微博照片@袁詠儀靚靚）

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袁詠儀一向是Hermès的愛好者，早前更有傅她在酒店隔離後立即奔去Hermès購物，指她一口氣買下6個手袋及16件衣服，非常誇張！不過，袁詠儀隨即便在微博解畫指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那（哪）有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」不過，袁詠儀不時都揹有不同款的Hermès手袋，可見家中的珍藏更是難以統計，更曾有人估計張智霖為袁詠儀買的手袋總值已超過2000萬元不等。

袁詠儀對Hermès情有獨鍾，就連生日蛋糕也是Kelly手袋造型。（IG＠anitayuenwy）

按圖看袁詠儀的Hermès手袋珍藏：

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