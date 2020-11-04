港姐亞軍陳楨怡不介意被指「矇豬眼」︰呢個係我個特色

無綫明珠台於周三（4日）舉行《變形金剛 終極戰士》宣傳活動，港姐亞軍陳楨怡（Celina）接受《香港01》訪問時，Celina原來最喜歡劇情片和動作片，但就一定不會看恐怖片。

Celina近來在IG上載了一條跳舞片，引來迴響，原來她小時候有學芭蕾舞，但後來因為太忙就沒有再學，現在終於有時間可以再跳舞。（Instagram@celina_harto）

Celina近來在IG上載了一條跳舞片，除了大騷舞功外，她的Fit爆身形也非常搶眼。這次她跟大家分享她的Keep Fit餐單，原來她午餐一定會吃紫薯、烚蛋和雞胸肉，晚餐就戒吃白飯，多吃菜和魚。不過港姐比賽完結後，她就開始再吃甜品，所以吃完甜品一定會做運動。至於運動方面，Celina主要會打Boxing，有時會在家跟YouTube教學做45分鐘運動。

Celina指自己較少看網民的留言。（陳順禎攝）

Celina是天生單眼皮，眼睛也較小，跟一般審美標準的大眼睛有別，有網民狠評她是「矇豬眼」，Celina直言不介意︰「因為呢個係我個特色，因為我本身係單眼皮，我唔會去改變自己本身嘅特色。」被問到會否因為網上的負評而感到不快，她說︰「都唔會嘅，因為有人鍾意你，咁一定有人唔鍾意你㗎嘛，咁我覺得睇完就算啦。」之前有報道指Celine跟妹妹不是爸爸媽媽親生的女兒，她曾否認有關新聞，她回應道︰「我聽到呢個新聞都好驚訝，因為冇人咁樣講過啦，同埋我真係我嗲哋媽咪親生嘅。（兄弟姊妹呢？）我家姐同我哥哥係同母異父，但係我妹妹就同我同一個嗲哋媽咪嘅。但係大家都好Close嘅，感情好好，我家姐好似我第二個媽咪咁。」

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