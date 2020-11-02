諸朋好友｜姜皓文自爆於亞視時期得罪人多　更曾嬲爆趕監製出廠

無綫新節目《諸朋好友》首集邀請了姜皓文（黑哥）上節目，大談多年來做演藝的感受，原來貴為金像獎「最佳男配角」的黑哥，自爆當年在亞視「得罪人多」，更曾有自卑感，並感激恩師萬梓良對他的提攜。

黑哥上節目大談多年來做演藝的感受。（《諸朋好友》電視截圖）

黑哥在1986年參加亞洲電視舉辦的第一屆《電視先生選舉》，贏得亞軍和才華先生（冠軍為孫興），之後他便順理成章簽約亞視入行。他在節目透露年輕時曾因朋友介紹而做臨時演員，原來他做臨時演員一開始並不是演戲，而是做「戲子」，就是在警署裏讓人認人，能掙幾十元，到後來才有電視台的通告。開頭加入亞視，黑哥是先做綜藝科節目，他表示做綜藝節目好開心，又可以「爆Show」。

訪問其中一段，黑哥講到「眼濕濕」，因為他說起有腦退化症的外婆，婆婆最疼愛就是他，而且也是照顧他長大，直到她過世，講起他見外婆最後一面的時候她也是不認得他，講到眼泛淚光。（《諸朋好友》電視截圖）

黑哥直言當年在拍搞笑節目時，他很怕旁邊有人看着，看完又竊竊私語，他說︰「我認為嗰段時候我就得罪咗好多人，得罪咗好多寫稿嘅、攝影師、導演。」他自爆自己試過在拍節目時，把一個監製趕出錄影廠，事緣那監製不是該節目的，他在唸唸有詞，就即時令黑哥「嬲爆」，跟對方說︰「你好騷擾我啊，你可唔可以出廠先啊？」所以他覺得自己在那段日子應該得罪了不少人。而且在工作時，可能會不自覺的對工作人員十分挑剔。

節目主持張秀文。（《諸朋好友》電視截圖）

當年亞視和無綫競爭激烈，被主持問到會否覺得當時在亞視是比較弱，他說︰「個個都咁講，弱台，但係唔覺唔覺我喺嗰邊都咁多年啦，帶我出身咁濟，一個娘家咁樣，你話會唔會有啲自卑啊？係有嘅，但係一段一段時間囉。」他指每逢公益金百萬行就特別自卑，每次TVB的藝員走過，都會得到一片歡呼，而他們ATV的人就互相推搪，然後腳步急促的走過，不過雖然是這樣，但他指還是會有一些人歡呼的。

萬梓良是姜皓文的恩師。（資料圖片）

雖然黑哥自認是得罪人多，但其實他的演藝路上也是有不少貴人扶持，如在2005年跟萬梓良結為徒關係，原來萬梓良第一個徒弟是周星馳，第二個徒弟是林家棟，第三個就是姜皓文。他跟萬梓良在宴會上認識，一見如故，那段時間他的工作不多，生活迫人，就做飲食生意，萬梓良每次到香港都會去他的餐廳捧場，又找他吃飯，更會介紹他給製作單位認識，相當關照他。有一次萬梓良帶他到新加坡登台時，就收了他做徒弟，「喺個台上面就話畀人聽『佢就係我徒弟』，買咗條手鏈俾我。（突然之間嘅？）係啊，我都唔知㗎嗰晚。（佢純粹就係好欣賞你為人？）係啊，我記得佢有一次半夜三更打電話畀監製，我話『阿哥，你唔好騷擾人瞓覺』，佢話冇事嘅，好熟嘅，叫佢用我咁，佢對我好肉緊，好有心。」他非常感恩師父的提攜。

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