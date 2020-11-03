安樂蝸｜花40萬裝400呎屋變全黑單位　連窗簾都係黑色勁壓迫

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達介紹一間400呎左右的兩房單位，設計以黑色為主，營造型格效果。

全黑裝修難免給人有一種壓迫的感覺。（《安樂蝸》電視截圖）

一入屋明顯看到單位以大量深色的家具和裝修，梳化、儲物櫃和房門都是黑色，為了補光，設計師在不同地方加上燈光，減低深色帶來的壓迫感。例如廳的天花有路軌燈，櫃身有滲光等。另一邊有一幅特製的貼紙牆，四邊都有滲光效果，非常特別。設計師在一些地方留白，希望平衡一下色調，不用太黑漆漆，又有灰色的牆身，感覺型格。

連睡房的窗簾也是黑色的。（《安樂蝸》電視截圖）

除了黑白灰，設計師用了鮮色的擺設點綴，令整體效果不用太死板。單位客廳有一個大窗，所以採光不錯，而全屋的房門都用磨砂玻璃，透光度更強。主人房方面，也是以黑色為主，有黑色的衣櫃和床，加上床頭的射燈，屋主覺得黑色令人放鬆心情，所以全黑睡房很合適。廚廁都以黑白色為主，唯獨是書房就加了棕木色元素，設計師解釋他們不希望全屋到處都一模一樣，所以在個別空間加入其他元素襯托。總括來說，始終單位用了大量黑色裝修，所以還是有壓迫感。而全屋裝修費是40萬，大家又覺值得嗎？

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