肥媽曾有兩段婚姻　慘遭前夫家暴兼出軌女傭：你掙錢養家好巴閉？

66歲肥媽（Maria Cordero）今晨在Facebook貼出與老公的合照，並公布葡籍丈夫Rick的死訊。據知，Rick在2017年確診患上末期肺腺癌，今年8月因肺炎與血管閉塞而要留醫，肥媽更搬到病房全天候照顧丈夫，她曾透露醫藥費已支出超過600萬元，全部由肥媽負擔。其實肥媽的愛情路並非順遂，更曾經歷婚姻失敗。

肥媽與葡籍丈夫Rick恩愛21年。（Facebook照片）

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肥媽有過兩段婚姻，11歲喪父的她背負起養活一家七口的重任，曾在碼頭當苦力、廚師和收銀員。後來因為聲線嘹亮而被發掘到酒廊當歌手，後獲岑建勳、陳欣健和泰迪羅賓發掘。在她18歲時與年紀比她大22年的琴師結婚，可是婚後1年老公失業，對方幾乎攤大手板要錢，自始由她負責養家。養活1家8口，其中4口更是她前夫與前妻所生。肥媽講過每個月連份糧袋都要畀埋，仔女都睇唔過眼，勸肥媽離婚。後來，前夫更與女傭有染兼珠胎暗結。

肥媽曾在《關你家事》中講自己的遭遇！（影片截圖）

肥媽曾在節目中自爆，當年被前夫家暴。她稱對方控制慾強，發生爭執激動拿起刀仔，意圖傷害仔女。後來肥媽用自己身體擋刀，還遭對方摑幾記耳光，並稱：「你掙錢養家好巴閉？」，肥媽一再坦言，要重提傷心事、前夫的名字，在心中已為烙印，永遠都會有種恐懼。之後，1989年肥媽與前夫離婚，獨力養大6名子女。

經歷婚姻失敗後，肥媽於1999年再逢第二春。肥媽本來認識弟弟的同學Rick幾十年。對方任職工程師，因為一次夾band，本來對愛情失去信心的肥媽再次心跳。多年來Rick對肥媽家人照顧有加，二人更先後舉行3次婚禮，他們現有13名孫兒，幸福滿瀉。

肥媽和丈夫Rick現有13名孫兒！（肥媽Maria cordero FB照片）

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