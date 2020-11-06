林峯外母真實身份曝光　曾被稱「餐飲女王」擁千億身家

林峯於2019年除夕夜宣布與內地索模張馨月結婚後，二人愈愛愈高調，今年9月底二人又宣布愛女出世，幸福滿瀉！眾所周知，林峯家境富裕，自傳緋聞起，不少網民都認為張馨月高攀林峯，但原來他的外母身份亦不簡單！

林峯太太張馨月於9月誕B。（微博：@張馨月Carina）

林峯父親是廈門最大的地產商之一，更有「廈門李嘉誠」之稱，與邵逸夫同獲頒廈門巿榮譽巿民，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等生意，估計至少坐擁20億港元。雖張馨月曾經做過車模又非出身名門，但有指二人初初是經父母介紹下而認識，張馨月並早已獲得男方家長的肯定，而她又能夠在短短兩年內，由一名內地車模升呢做20億豪門新抱，原來全靠媽媽王書紅在背後發功。

張媽媽保養得宜！（微博照片）

有傳張媽媽一直以來悉心培訓女兒，除了令她有一手好廚藝，又落力鼓勵她參加大大小小的選美活動，為她造就人氣！而張媽媽昔日在內地從事飲食生意，一且手段不凡，獲利驚人，被稱「餐飲女王」。在風光時，她自稱一度曾經擁千億身家！可惜，後勁不繼，生意很快便付諸流水，她更曾透露有意東山再起。

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