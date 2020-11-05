木棘証人｜內地觀眾激讚好睇過《使徒行者3》　三大原因成功跑出

TVB劇集《木棘証人》緊接《C9特工》播出，但首周收視只錄得21.4點，比起《C9特工》的首周收視22點低了0.6點，出師不利，但以網民及觀眾的反應來看，其實《木棘証人》的口碑不錯，而劇集在內地評論網站「豆瓣」上更獲得7.9分，比起6.9分的《使徒行者3》要高，不少觀眾都大讚劇情輕鬆搞笑！

《木棘証人》在內地評論網站「豆瓣」上獲得7.9分。（豆瓣截圖）

反而備受期待的《使徒行者3》只有6.9分。（豆瓣截圖）

劇情由一單盜竊案展開，繼而引申出謀殺案，高Sir（羅子溢飾）在保護李浩帆（韋家雄飾）期間，兩人結為好友，一番調查之後，終於找出兇手。但兇手卻被射殺，而背後更牽涉到李浩帆的公司，有一位幕後黑手在操縱一切。以目前的劇情來看，節奏算緊湊，當中幾個轉捩點都設計得十分巧妙，而且很多情節都出乎意外，每一集都埋藏了需要破解的信息，懸疑及查案感十足，吸引觀眾追看。

高Sir（羅子溢飾）同李浩帆（韋家雄飾）性格反差大，但又意外地合拍。（劇照）

近期播出的《殺手》、《反黑路人甲》都不乏喜劇情節，《木棘証人》更是笑料百出，其實輕鬆搞笑的港劇一向都深受內地觀眾喜愛，尤其是處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年播出以來一直備受好評，不但獲得高分9分，更是近廿年來唯一一部獲得9分的TVB劇集，可見搞笑港劇依然是觀眾的摯愛！

韋家雄的演出獲激讚！（YouTube影片截圖）

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而在劇中分別飾演男二及女二的韋家雄同張文慈可以說是一大驚喜，相比起羅子溢與張曦雯（Kelly）俊男美女的組合，韋家雄同張文慈這一對明顯更受歡迎！一個「木獨」又有強迫症，一個大齡單身女，兩人更上演女追男的戲碼，鬧出不少笑話。尤其是在昨晚（4日）播出的一集中，終於揭開睡衣Party的真相，Kelly同張文慈化身痴女，攬實高Sir同李浩帆狂錫亂摸，不少網民都大讚相當精彩！

韋家雄同張文慈呢一Pair最驚喜！（YouTube影片截圖）

豁出去！（YouTube影片截圖）

睡衣Party絕密影片：