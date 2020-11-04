50歲李綺虹淡出幕前多年定居加拿大　近照曝光引網民感嘆蒼老不少

曾在1994年參選港姐獲得季軍後入行的李綺虹（Theresa），因為在劇集《神鵰俠侶》中飾演郭襄一角而深受觀眾喜愛，更憑着甜美清秀的外表及率真活潑的性格被外界封為「最美郭襄」，但近年她已經淡出幕前，與老公定居加拿大，直至去年與譚小環、向海嵐、楊思琦一起拍攝ViuTV節目《香港親善小姐》。不過早前有網民偶遇李綺虹，更拍片擺上網，片中的她憔悴了不少，掀起熱議。

李綺虹（Theresa）在1994年參選港姐奪得季軍及最受傳媒歡迎獎。（YouTube影片截圖）

李綺虹去年與譚小環、楊思琦、向海嵐一起拍攝ViuTV節目《香港親善小姐》。（資料圖片）

片中的李綺虹以素顏出鏡，膚色偏黃，魚尾紋亦比較明顯，有網友感嘆她敵不過歲月的摧殘，紛紛留言表示惋惜：「怎麼老成這樣了」、「沒有認出來」、「歲月不饒人」，但也有人認為很正常：「50歲沒有皺紋的不是人吧」、「自然老去」、「笑容還是很可愛」、「美人遲暮」，力撐已經50歲的她狀態不錯。

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李綺虹曾在1995年版的《神鵰俠侶》中飾演郭襄，更被外界封為「最美郭襄」。 （劇照）

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李綺虹當年以「開心果」的形象深入民心，初出道就與黎明在劇集《阿Sir早晨》中飾演情侶，之後陸續演出《神鵰俠侶》中的郭襄、《絕代雙驕》中的「小辣椒」張菁、《楊門女將》中的楊排風等都大受歡迎，更曾入圍金像獎及金馬獎最佳女配角，演技備受肯定。但李綺虹在2004年與老公結婚後移居溫哥華，逐漸減少幕前演出，她曾在接受訪問時透露自己曾患上抑鬱症，最差的時候整天躺在床上哭，更曾想過自殺，幸好老公一直對她不離不棄，經過9個月的治療後才康復。病癒後的李綺虹在2013年決定修讀護士課程，畢業後做一名兒童精神科護士，幫助更多有需要的人。

李綺虹近年定居加拿大溫哥華。（微博@雨後彩虹李綺虹）

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