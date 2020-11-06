毛舜筠60歲生日曬素顏照令品味豪宅曝光　投資有道勁賺三千萬

有逆齡美魔女之稱的毛舜筠（毛姐）昨日「登六」，與家人慶祝60歲生日，一向保養得宜的她，無懼在社交平台上曬出素顏，雖然未施脂粉，不過依然皮膚緊緻，精神飽滿，不負美魔女之名！

毛舜筠60歲生日，自信曬出素顏照。（IG圖片 ／moje115）

毛姐在社交平台發文表示一覺醒來，家人經為她準備了一連串驚喜，在偏廳的牆上貼上「生日快樂」汽球，還有鮮花以及生日禮物。她隨即頂着素顏享用早餐，偏廳面積寬敞，身後是家中巨型主廳，風格現代簡約，非常舒適！毛姐家住大埔康樂園是早年以1778萬買入，偏廳外面是一個大花園，陽光充足；一向熱愛運動的毛姐更在家中佈置了一間健身室，方便她隨時做運動！

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毛姐一向投資有道，先後擁有超過十個物業，每次她都做足功課，加上眼光獨到，多年來買磚頭從未損手，據指她投資樓巿勁賺超過三千萬。原本不諳財技的她，受到暢銷書《窮爸爸．富爸爸》啟發，開始每日睇財經版學習投資，她的投資心得是「不要貪心，見好就收」。

毛姐早前穿上泳衣與家人遊船河，罕有上載泳照，身材依然纖瘦。（IG：@moje115）

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