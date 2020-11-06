范瑋琪失言餘波未了？留言「反省中」遭網民追擊　49字回應打錯字

范范范瑋琪之前因口罩失言風波，沉寂一段時間，之後在社群上發一些心靈雞湯文，就時常會被網民譏諷，日前她分享一本自己看的書，還是引來酸民攻擊，而她則忍不住回應反擊。

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范范在社交平台分享一本書《可以善良，但你要有底線不當好人》，並透露讀書心得「自我意識愈成熟的人，愈會遠離人群，避免與不必要的人糾纏！硬道理，深刻學習反省中！」，沒想有網友就留言追擊。

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而范范回應「不要在製造對立了好嗎，世界已經太多的恨了，能不能理性一點？真的，不多酸這句話我覺得你也不會少一塊肉呀！何必呢！」。而網友則糾出她寫錯字，把「再」打成「在」，又是出現一堆網友負評。之後她再度發文「我想學會釋懷，卻先學會了耿耿於懷。。。」，似乎在道出心中無奈。

范范日前在社交平台上載這張照片，並留言：「自我意識愈成熟的人，愈會遠離人群，避免與不必要的人糾纏! 硬道理，深刻學習反省中！」。（Facebook@范范范瑋琪）

范范留言回應被網民發現打錯字。（截圖）

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