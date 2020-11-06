木棘証人．第11至15集劇評｜劇情主綫失焦　靠主角感情戲吸觀眾

無綫劇集《木棘証人》播至第15集，下星期踏入最後5集的結局週，理應是最緊張的「戲肉」，不過《木棘証人》主綫不太明顯，以致劇集懸念未夠，好彩四位主角，加上幾條故事來得輕鬆惹笑，觀眾不經不覺又看完一集。

韋家雄能夠正經地搞笑，真是奇才。（《木棘証人》截圖）

縱觀第1-15集，首週是最值得細心欣賞的，飾演潔癖、強迫症和言語障礙的「阿帆」的韋家雄與飾演阿Sir「高力基」的羅子溢，兩人一凸一凹的性格中碰撞的火花是非常好看，尤其是韋家雄的演技，十分有真實感，再者，觀眾們也透過「阿帆」認識到他充滿喜感的另一面，所以就算首週收視表現略遜也好，依舊有十分好的口碑。

首週劇情是最完整，有新鮮感而不失焦的，可惜之後張力開始走下坡。（《木棘証人》截圖）

「個頭開得靚」，自然會令人期待第二週的劇情，不過表現卻有些令人失望。第一個星期的劇情，主要講「阿帆」目擊了一單後巷兇殺案而被追殺，但第5集卻草草地揭露了鋪排4集的懸疑，原來殺手只是刑事調查隊的其中一個下屬。

才剛投入了劇情，又突然間結束。（《木棘証人》截圖）

來到第二週，因為首週兇殺案已結束，主線劇情又需以「阿帆」的成衣公司的運毒交易作起點，再重新鋪排，雖然羅子溢和張秀文，韋家雄和張文慈的感情線漸漸精彩，甚至徐榮和袁潔儀的有好發揮，但主線的存在感實在過於薄弱，睇劇的緊張感，即是大家經常提及的「張力」漸漸消失。

所以大部分觀眾都將注意力轉移到角色的感情線上，（《木棘証人》截圖）

那麼，到底大家追劇的目標是什麼呢？是找出追殺「阿帆」的兇手？不是。找出主使徐 榮和袁潔儀利用公司販毒的幕後黑手「W」？又不是，「W」和呂麗瑤（飾袁潔儀）在第三週的第12集還直接死了。當觀眾投入了主線，懸念感開始加強時，劇情又將觀眾抽離，剩下警察「高力基」、「Yuki」和大律師「Chris」、「阿帆」和「Miss Ko」這條感情線值得追看。「究竟會不會有情人終成眷屬呢？」成了整套劇集的唯一追看點。

《木棘証人》只算是僅僅超過合格線。（《木棘証人》截圖）

主打感情戲，其實並無不妥！很多愛情小品劇都能打動觀眾，給予人深刻感受，但最最最基本的要素還是「好睇」兩個字。男女主角的離離合合，經歷過種種困難，生離死別後的開花結果，往往能令觀眾代入角色，再而達至身同感受的境界，不過單看《木棘証人》第1-15集，男女主角間的愛情就略顯不足，久缺曲折位就是整套劇令人失望之處。

第三週13-15集又開展新主線劇情。（《木棘証人》截圖）

第14集開始，又以「20多年前的懸案」為起點，再重複以上步驟，劇情走向實在令人有點擔心。如果大家都未明白追看點在什麼的時候，又怎能夠帶點收視呢？其實編劇只需要為《木棘証人》設計一個終極目標，就如《反黑路人甲》王浩信要查出殺死蔣家三父子一樣的懸念貫穿全劇，就能避免這個情況，但可惜《木棘証人》沒有。

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