金鐘國緋聞女友洪真英默認碩士論文抄襲：歸還學位是我最好的方法

南韓35歲女歌手洪真英（홍진영）除了在歌壇有「演歌天后」美名外，在綜藝方面的表現也相當活躍，擁有高人氣，未料6日卻爆出她的論文抄襲風波。
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綜合多家韓媒報導，洪真英2009年在朝鮮大學以韓流產業為題的貿易系碩士論文經「Copy Killer」網站比對後，有74%的重複率。隨後一名自稱曾指導過洪真英的教授再出重擊，直言不只74%重複，「根本是99.9%」，該教授還稱在學校很少看到洪真英，認為洪的論文都是假的，更指洪真英的爸爸就是同校的教授，覺得與此事可能也有點關係。
論文抄襲風波引起爭議，洪真英於6日傍晚在IG寫下長文，對於傳出負面新聞感到相當抱歉，但也委屈說道，自己一路以來都努力生活著，如今受到這樣的指責，感到很傷心。她表示當年為了完成論文，擠出的時間都和教授討論著，真的很努力完成的論文，但是當年被認為沒問題已通過的部分，如今卻要用字數百分比來判斷，讓她慌張，似乎「無論說甚麼都會被視為在辯解」。
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안녕하세요. 홍진영입니다. 먼저 불미스러운 일로 인사를 올려 죄송합니다. 지난 10여년을 땀과 눈물을 쏟으며 열심히 살았지만 이런 구설에 오르니 저 또한 속상합니다. 심려를 끼쳐 죄송합니다. 진심으로 사과드립니다. 저는 2009년 대학원 석사학위 논문을 취득했습니다. 시간을 쪼개 지도 교수님과 상의하며 최선을 다해 논문을 만들었습니다. 하지만 당시 문제없이 통과되었던 부분들이 지금에 와서 단지 몇%라는 수치로 판가름되니 제가 어떤 말을 해도 변명으로 보일 수 밖에 없어 답답하고 속상할 뿐입니다. 이 또한 제가 책임져야할 부분이라고 생각합니다. 지금 생각하니 제게 어울리지 않는 옷이었습니다. 과한 욕심을 부린 것 같습니다. 죄송합니다. 이유 불문하고 이런 논란에 휘말린 제 모습을 보니 한없이 슬픕니다. 그리고 지난 날을 돌아보며 제가 또 다른 욕심을 부린 건 없었나 반성합니다. 정말 죄송합니다. 제가 부족했습니다. 저는 석사 및 박사 학위를 반납하겠습니다. 그게 제가 할수있는 최선의 방법인거같습니다. 이모든게 다 저의 불찰이고 잘못입니다.많은분들께 심려를 끼쳐드려 다시 한 번 진심으로 죄송합니다.
洪真英最後表示，捲入這樣的爭議很難過，她坦言自己仍有許多不足之處，自省「是否自己太貪心」，同時也表示會歸還學士及碩士學位，直言「這是我能做的最好的方法」。
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