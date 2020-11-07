金鐘國緋聞女友洪真英默認碩士論文抄襲：歸還學位是我最好的方法

南韓35歲女歌手洪真英（홍진영）除了在歌壇有「演歌天后」美名外，在綜藝方面的表現也相當活躍，擁有高人氣，未料6日卻爆出她的論文抄襲風波。

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綜合多家韓媒報導，洪真英2009年在朝鮮大學以韓流產業為題的貿易系碩士論文經「Copy Killer」網站比對後，有74%的重複率。隨後一名自稱曾指導過洪真英的教授再出重擊，直言不只74%重複，「根本是99.9%」，該教授還稱在學校很少看到洪真英，認為洪的論文都是假的，更指洪真英的爸爸就是同校的教授，覺得與此事可能也有點關係。

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論文抄襲風波引起爭議，洪真英於6日傍晚在IG寫下長文，對於傳出負面新聞感到相當抱歉，但也委屈說道，自己一路以來都努力生活著，如今受到這樣的指責，感到很傷心。她表示當年為了完成論文，擠出的時間都和教授討論著，真的很努力完成的論文，但是當年被認為沒問題已通過的部分，如今卻要用字數百分比來判斷，讓她慌張，似乎「無論說甚麼都會被視為在辯解」。

洪真英最後表示，捲入這樣的爭議很難過，她坦言自己仍有許多不足之處，自省「是否自己太貪心」，同時也表示會歸還學士及碩士學位，直言「這是我能做的最好的方法」。

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