《Running Man》金鍾國宋智孝公然曬恩愛　洪真英睇到有咩反應？

韓國SBS綜藝節目《Running Man》在2月24日提到金鍾國為了能分享熒幕情侶宋智孝的獎金，於是叫宋智孝作「老婆」，而宋智孝也非常受落，大叫金鍾國做「老公」，成為《Running Man》粉絲的一時熱話。昨日播出的《Running Man》中，金鍾國和宋智孝再次公開「放閃」，碰巧金鍾國另一螢幕情人洪真英也在場，究竟洪真英面對兩人放閃有甚麼反應呢？

金鍾國和宋智孝在早前的《Running Man》已互稱老公老婆。（影片截圖）

今集《Running Man》主持人劉在錫、宋智孝、金鍾國、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰，還有嘉賓洪真英、韓多感、琴世祿要挑選拍檔完成任務，宋智孝先後拒絕李光洙和劉在錫的組隊邀請，之後發出邀請的金鍾國向宋智孝大叫「老婆」，宋智孝毫不猶豫回應：「老公，一起走吧！」答應組隊邀請。宋智孝身後的洪真英隨即鼓掌，並說：「看着兩位真的很般配」，看來洪真英相當歡迎金鍾國與宋智孝組成熒幕情侶。

今集《Running Man》劉在錫欲邀請宋智孝組隊，卻被對方狠狠拒絕。（影片截圖）

金鍾國稱宋智孝做老婆，智孝不單欣然接受，還叫男方做老公，實行大放閃光彈！（影片截圖）

洪真英（左二）大方地祝福金鍾國和宋智孝。（影片截圖）

逐格睇金鍾國宋智孝曬恩愛過程

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