鄭俊弘何雁詩婚禮｜玩得唔夠過癮　陳瀅不滿：佢哋慳錢買最平嗰隻

鄭俊弘（Fred）今日（11月6日）與拍拖兩年半的何雁詩（Stephanie）拉埋天窗，恭喜晒！雖然因為疫情關係而未能夠在海外舉辦世紀婚禮，但今日的現場環境都相當不錯，以花做主題，簡單之中充滿住浪漫和幸福。

主角鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）之外，陳瀅（Jeannie）、蔡思貝（Sisley）、賴慰玲（Winki）、吳嘉熙（Cheronna）和陳嘉寶（Anjaylia）等一班姊妹都十分搶鏡！（葉志明攝）

除了今日的主角鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）之外，陳瀅（Jeannie）、蔡思貝（Sisley）、賴慰玲（Winki）、吳嘉熙（Cheronna）和陳嘉寶（Anjaylia）等一班姊妹都十分搶鏡！

一講到今日的遊戲環節，她們就十分開心。（葉志明攝）

她們接受《香港01》訪問時，就大談今早接新娘的趣事。蔡思貝：「今日好忙，我哋忙住開心同感動。」賴慰玲：「今日遊戲環節玩得好開心，我哋自己覺得，但係陳瀅就唔覺得係。」原來陳瀅不滿意接新娘時遊戲的難度，她說：「話說佢哋之前開會傾嘢傾到5，6點，我嗰日冇去就以為佢哋度咗啲好犀利嘅遊戲，點知今日嚟到，話要用腳喺冰桶夾隻『一索』出嚟，又得嗰兩塊冰，但係啲冰又溶晒。第二個遊戲要啲兄弟跨過啲保鮮紙，點知佢哋又慳錢買最平嗰隻。」

不過陳瀅就不太滿意遊戲的難度，覺得太簡單。（葉志明攝）

不過蔡思貝就澄清說，原本是用了質素更好的保鮮紙，但親身試過後發現不行，才找了陳嘉寶買一卷較平的保鮮紙。陳嘉寶笑說：「你知唔知我幾尷尬，要衝入去問：『請問你哋邊隻保鮮紙最靚，我就唔要。』吳嘉熙：「點知啲兄弟好易穿過啲保鮮紙，所以陳瀅就覺得玩得唔夠。」最後蔡思貝也補充說：「我哋度咗10個鐘，就係諗點樣唔整殘佢哋。」

陳瀅漏口自爆已婚？（葉志明攝）

陳瀅說：「邊個娶呢兩位都好，都會好好。」賴慰玲好奇追問：「三位係咪？你唔計自己嘅？」陳瀅回答：「唔係，我係惡嗰個吖，你哋係溫柔嘅。」眾人隨聲附和：「哦！」

賴慰玲爆蔡思貝十分眼淺。（葉志明攝）

賴慰玲又大爆當新郎讀出愛的宣言時，蔡思貝竟然被感動到喊。蔡思貝說：「我哋平時好少見到阿Fred咁感性，今日突破見到佢情感好澎湃，自己都忍唔住就哽咽，跟住就喊。」吳嘉熙：「另一個就係佢父母帶住何雁詩出嚟，我哋有一種妹妹終於出嫁嘅感受，有一種好感動嘅感覺。」眾位姊妹還笑說已經預留了一個角落位給蔡思貝盡情喊。

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