洪真英被爆碩士論文抄襲達99%　畢業全靠父親是大學教授？

35歲韓國Trot女歌手洪真英擁高人氣，她在綜藝節目《Running Man》等表現亦突出，大受各年齡層的觀眾喜愛。可是近日她被大爆學歷造假，其碩士及博士畢業論文抄襲度達99%，被質疑畢業全靠任職同一大學的教授父親。

根據韓國傳媒報道，洪真英分別於2009及2012年取得朝鮮大學貿易學系碩士及博士學位，但近日被翻出畢業論文全為抄襲。有爆料者在網上講到，洪真英碩士論文在審議網站Copy Killer中得出74%抄襲結果，比一般抄襲率約15至25%的文章高很多。而一名自稱曾是洪真英教授的網民接受訪問時更講到：「事實上，洪真英碩士論文抄襲率應是99.9%，而不是74%。」引來熱議。由於洪真英父親在同一大學任職教授，因此網友質疑她畢業全靠關係。

洪真英被爆學歷造假，碩士論文抄襲達99%。（Viu《K1頭條》）

對於論文抄襲一事，洪真英所屬公司發聲明否認，講到2009年的論文有愈多註釋及參考文獻愈好的趨勢，加上Copy Killer是2015年才出現的系統，因此審查會出現誤差，論文屬100%原創；洪真英本人事後亦有在IG回應，表示因事件而感到傷心抱歉，並講述當時即使日程繁忙都會抽時間與教授討論並完成論文，可是由於事件已造成爭議，所以她最終還是決定交還碩士與博士學位。

洪真英在IG向大眾道歉，表示會交還碩士與博士學位。（IG/@sambahong截圖）