楊明保釋後被揭觀塘違例泊車　再惹是非網民鬧爆：又係你呀楊生？

楊明今年8月涉嫌酒後駕駛，在山頂己仙峽道失事撞壆，其後被正式起訴「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」三項罪名。案件在上周五（6/11）於東區裁判法院提堂，並押後到下月11日再訊，期間楊明准許以5,000元保釋外出。

楊明女友莊思明上周五（6/11）陪同男友到東區法院應訊。(葉志明攝)

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豈料於保釋期間的楊明竟再惹是非。有網民近日在Facebook討論區發帖鬧爆楊明在觀塘大業街，將座駕泊到一處俗稱「骨位」的電單車停泊處，有違例泊車之嫌，更激氣指等了5分鐘楊明才到場。

有網民近日在Facebook討論區發帖鬧爆楊明在觀塘大業街，將座駕違例泊到一處俗稱「骨位」的電單車停泊處，有違例泊車之嫌。（網絡圖片）

帖文一出即引起部分網民批評楊明的缺德行為，「又係你吖（呀），楊生？」、 「第一堂都未收佢個牌？」不過有網民則袒護楊明，指他在5分鐘內回來不過分，當事人即反駁：「阻到人，點講都理虧，唔關過唔過份問題」，又指發文純粹想「申（呻）吓」。

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