佘詩曼《鬢邊不是海棠紅》奪《中美電視節》視后：多謝于正畀機會

佘詩曼最近因在內地劇《燕雲台》中一段極具感染力的喊戲，而獲觀眾大讚演技好，成為近期焦點人物的阿佘今日（10日）迎來好消息，憑《鬢邊不是海棠紅》在《中美電視節》中奪下「最佳女主角」殊榮。

佘詩曼最近因在內地劇《燕雲台》中一段極具感染力的喊戲，而獲觀眾大讚演技好。（《燕雲台》影片截圖）

阿佘拍片講得獎感受時，感謝大會每位評審對她飾演二奶奶角色的認同，亦多謝出品人于正以及兩位好拍檔黃曉明和尹正：「好多謝于正老師咁放心同大膽去搵我，一個南方嘅女仔，去演繹北方嘅女仔，好多謝他畀呢個機會，好多謝我嘅拍檔黃曉明同尹正，大家合作過程好愉快，亦擦出好多火花。」

佘詩曼憑《鬢邊不是海棠紅》奪「最佳女主角」。（《鬢邊不是海棠紅》劇照）

阿佘過去曾多次奪得視后奬項，好演技毋庸置疑。今次再次封后，阿佘依然興奮非常：「我亦好多謝我嘅粉絲們，咁多年來嘅支持同鼓勵，雖然疫情關係今年只能夠在網上舉行頒獎典禮，但每個獎項對我們演員也是一個好大好大鼓舞，希望我往後有更多嘅入圍，可以去到現場感受下嗰種氣氛。」

阿佘好演技毋庸置疑。（《鬢邊不是海棠紅》劇照）

點擊觀看更多阿佘在《鬢邊不是海棠紅》的精彩演出：