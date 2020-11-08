【燕雲台】佘詩曼喊戲感染觀眾　全網力讚獲封「瓊瑤式落淚」

佘詩曼自從出演《延禧攻略》後，人氣比以往更勝一籌，今次在新劇《燕雲台》中的表現再次獲得觀眾大讚，更與譚凱組成「瀟灑夫婦」，多次引起網友熱議。

佘詩曼與譚凱成為觀眾最喜愛CP。（微博@電視劇燕雲台）

劇中阿佘飾演的蕭胡輦是蕭家長女，性格成熟穩重，秀外慧中，優雅大方又不失堅毅，為了解救二妹烏骨里（盧杉 飾），被迫嫁給權傾朝野的太平王罨撒葛（譚凱 飾），幸好男方對女方相當寵溺，也算彌補了不足之處。

在劇中，譚凱總是把最好的給阿佘，對她寵愛有加。（微博@電視劇燕雲台）

一直以來，阿佘的演技都為人稱道，在該劇也不例外，不止演出了十幾二十歲少女處世未深、驚慌失措等性格特徵，哭戲更是極具感染力，輕輕鬆鬆就將觀眾的情感帶入其中，我見猶憐，令人心痛。尤其是出嫁時滿含淚水，強顏歡笑的一幕，將身不由己的心情詮釋得淋漓盡致，受到全網大讚。

事後，「佘詩曼瓊瑤式落淚」的話題更成為熱話，為什麼要這麼說？何又謂之瓊瑤式落淚呢？事緣黃奕最近在綜藝節目《演員請就位2》中自爆曾因被瓊瑤認為「哭得太醜」而失去了《情深深雨濛濛》的「陸依萍」角色，順便透露了瓊瑤的哭泣標準：

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再來看看阿佘在《燕雲台》中表現：

由以上幾點看出，阿佘的哭戲可謂是「瓊瑤式落淚」的模板，其實她在多套戲中都是這樣的演繹，包括《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《延禧攻略》等，完全是「教科書式」表演：