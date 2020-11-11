GFRIEND全團曾捲入整容疑雲　Yerin五官膠化兼發福變化最大？

韓國女團GFRIEND（여자친구）初出道時走清純路線，以校服造型打歌的《Glass Bead》、《Me Gustas Tu》及《Rough》三部曲都大受歡迎，令她們很快就在KPOP界站穩陣腳。快邁向出道第六年的GFRIEND近年都風格大變積極作出新嘗試，昨日（9日）六位成員Sowon、Yerin、Eunha、Yuju、SinB和Umji以性感造型出席新專輯《回:Walpurgis Night》回歸showcase，其中Yerin卻因為五官突然「膠化」以及身形變得臃腫而成為網民焦點。

快邁向出道第六年的GFRIEND近年都風格大變，昨日（9日）更以性感造型出席新專輯《回:Walpurgis Night》回歸showcase。（news1）

GFRIEND以前走清純路線。（VCG）

現年24歲的Yerin於五年前初出道時雖然外貌不算太突出，更有少少baby fat，但她憑可愛外形和有感染力的笑容深得粉絲歡心人氣急升，近年的Yerin妝容變得愈來愈濃，就連五官亦有所改變，有網民指出Yerin下巴變尖之餘，鼻樑亦變得愈來愈高。而她在昨日showcase登場時更又再變臉，不但嘴唇變厚，就連蘋果肌都似乎有打過針，令笑容看起來很僵硬。另外，穿小背心的她腰側更有肥肉唧出來，帶着臃腫身形回歸嚇窒不少粉絲。

Yerin初出道時的樣子。（網上圖片）

Yerin五官突然「膠化」，身形亦變得臃腫。（YONHAPNEWS）

有網民覺得Yerin與人氣YouTuber Daddoa撞樣。（Instagram：@daddoa）

事實上，除了Yerin之外，GFRIEND多名成員都曾捲入整容疑雲，當中年紀最小的Umji於出道時被外界狠批其貌不揚，甚至被人批評全團最醜，然而近年她積極減肥，顏值亦變得愈來愈高，更有網民覺得瘦下來的她與Lee Hi李遐怡撞樣。

年紀最小的Umji於出道時被外界狠批其貌不揚.（Viu《K1頭條》提供）

Umji瘦下來後Lee Hi有七成似樣。（hankyung.com）

李遐怡（IG/@leehi_hi）

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