SM新女團aespa成員連環爆醜聞　要像師姐少女時代一樣紅有難度

韓國三大巨頭之一的SM娛樂，過去曾推出BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet及NCT等人氣團體都得到史無前例的成功，但早前宣布推出4人女團「aespa」卻爆出三位成員的醜聞而引發軒然大波，大批網民直言抵制兼反感，未正式出道已經受到極大考驗。

SM娛樂新女團aespa連環爆醜聞。（SM Entertainment）

少女時代是SM娛樂最成功的團體之一。（SM Entertainment）

SM娛樂於上月25日起陸續公開aespa的出道成員名單及概念照，並宣布四位成員Winter、Karina、NingNing、及Giselle將於11月正式出道。然而，aespa未正式出道已經有三位成員陸續被爆黑料，Karina（本名：柳智敏）早前已經被爆在和朋友的聊天對話中提到與師兄EXO成員Kai一同拍攝，覺得對方「不怎麼樣，長得很醜」，更指韓國天團BTS防彈少年團成員RM和Jimin醜樣，甚至狠批SM娛樂現時大勢已去不如YG和Big Hit娛樂。由於醜聞爆料當時SM娛樂還未公佈任何關於aespa的出道消息，如今柳智敏的藝名確實與聊天內容中的「Karina」一致，更增加了爆料的可信性，至今仍引發巨大爭議。

Karina（SM Entertainment）

Karina早前已經被爆在和朋友的聊天對話中提到與師兄EXO成員Kai一同拍攝，覺得對方「不怎麼樣，長得很醜」。（網上圖片）

SM娛樂昨日公布Karina和EXO Kai一同拍的廣告。（網上圖片）

另外，中國籍成員NingNing之前亦被爆在微博賬號中發文與NCT成員仁俊扮熟，甚至透過社交賬號私下聯絡粉絲，以及洩漏SM娛樂的機密計劃等等；而日本籍成員Giselle則被爆料做練習生之前經常飲酒食煙，直到去韓國之前才將社交賬號所有照片清空企圖「洗底」。

NingNing被爆在微博賬號中發文與NCT成員仁俊扮熟，甚至透過社交賬號私下聯絡粉絲，以及洩漏SM娛樂的機密計劃等等。（SM Entertainment）

Giselle被爆料做練習生之前經常飲酒食煙。（SM Entertainment）

四人團體入面已經有三人未出道被爆醜聞，不少網民紛紛表示對SM娛樂的出道人選感到失望，亦有網民批評SM娛樂推出的女團一向顏值極高，例如少女時代的允兒、f(x)的Krystal及Red Velvet的Irene均是仙女級數的美女，然而aespa四位成員卻平平無奇毫無特色，甚至長着一張網紅臉，難以相信這竟然是SM娛樂精挑細選的女團成員。再加上aespa偏偏在Red Velvet隊長Irene早前耍大牌爭議和EXO燦烈的出軌事件未平息之際高調出道，被外界質疑SM娛樂只是為了轉移視線而急急腳推女團，引起大批EXO和Red Velvet粉絲的不滿。

少女時代成員允兒（Naver）

f(x)成員Krystal（VCG）

Red Velvet隊長Irene（Naver）

事實上，aespa四位出道成員確實並不是粉絲所期待的名單，更極有可能是SM娛樂的「籮底橙」，皆因SM娛樂由2013年起透過「SM ROOKIES」計劃，公開男女練習生的準備出道成員名單，過去公開過的女練習生Irene、瑟琪、Wendy和Yeri都已經成功在Red Velvet出道。除此之外，公開過的SM ROOKIES女練習生還有Herin、Hina、高恩、被稱為是「新一代女團門面」的Lami、徐藝洋及NingNing，當時一公開已經火速吸納不少粉絲，紛紛表示相當期待她們出道。然而，這些人氣練習生全部相繼離開SM娛樂，就連呼聲最高、被SM娛樂栽培超過10年的Lami亦於今年正式離開SM娛樂回復常人生活，SM ROOKIES中只剩下中國籍練習生NingNing一個留在公司，最後終於連同未露過面的Winter、Karina及Giselle一同出道，因此出道名單與粉絲期待的成員有很大的出入，再加上醜聞一大堆，引起巨大爭議，前路並不明朗。

Red Velvet的Yeri（左二）、Irene（中）、瑟琪（右二）及Wendy（右一）都是SM ROOKIES公開過的練習生。（Red Velvet Facebook）

被SM娛樂栽培超過10年的Lami因為一雙水汪汪大眼及甜美笑容，被譽為「下一個允兒」、「SM二代小公主」，同時亦是呼聲最高的練習生，卻於今年初離開SM娛樂。（SM ROOKIES）

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