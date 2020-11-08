宇宙少女璉靜打卡暗藏毛澤東油畫　遭內地網民轟辱華Sana都關事？

韓國藝人近年多次被內地網民批評言論及行為有「辱華」之嫌，繼早前李孝利及防彈少年團之後再添一員，韓國女團宇宙少女（WJSN）成員璉靜於今年8月在Instagram分享的一張在咖啡店打卡照片，因為有內地網民發現背景暗藏一張毛澤東的二次創作藝術油畫，而怒轟她不尊重引發爭議，該照片目前經已被刪除。

宇宙少女（WJSN）成員璉靜近日被指捲入「辱華」事件。（Instagram：@uyj__0803）

璉靜於8月1日在Instagram分享自己在充滿霓虹光管的cafe影的照片，手上還拿着自己與Twice成員Sana當日約會影的貼紙相。然而近日卻被內地網民，原來該照片的背景隱約反射出毛澤東的二次創作藝術油畫，而該畫作上的毛澤東臉上還有一個掌印，因此遭到內地網民大感不滿，紛紛湧入她的Instagram帳號留言指她「辱華」，要求她道歉，就連和璉靜一齊出街的Sana亦一併遭到內地網民的話柄。

璉靜於8月1日在Instagram分享自己在充滿霓虹光管的cafe影的照片，卻因為背景隱約反射出毛澤東的二次創作藝術油畫而被指「辱華」。（網上圖片）

和璉靜一齊出街的Sana亦一併遭到內地網民的話柄。（網上圖片）

Sana和璉靜感情很好，經常一起出街約會。（Instagram：@uyj__0803）

除了璉靜之外，女歌手李孝利、人氣男團BTS防彈少年團及女演員金高銀都分別捲入「辱華」事件。李孝利先前因在綜藝節目提到想以「MAO」（마오）做藝名而激嬲內地網民，BTS日前在促進韓美關係有甚大貢獻的頒獎典禮上發表得獎感言時，因為提及韓戰令韓國和美國兩國有更緊密的關係而引起內地網民不滿。近期金高銀提到自己於內地讀書時，小學一年級才開始學英文字母，而且回到韓國才第一次見marker筆，此言論亦令內地網民覺得有「辱華」之嫌。

點擊觀看更多圖片：