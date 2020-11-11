周迅黃磊拍新劇講離婚再婚　或與趙薇《學區房》展開激戰？

影后周迅自從2017年拍攝古裝劇《如懿傳》後似乎回歸電影，先後參演了《不完美的她》以及《功勛》。日前，有網友爆料指她將同黃磊再度合作，出演劇集《小敏家》，於明年1月開機。

該劇由黃磊擔任總編劇，主要討論婚姻觀與愛情觀：離婚真的貶值嗎？再婚還能幸福嗎？沒有婚姻可以嗎？等，聚焦「離婚與再婚」話題，探索真實生活，關照溫暖現實。

周迅同黃磊曾經在2000年同2002年合作過經典電視劇《人間四月天》與《橘子紅了》，但兩套劇的結局都不盡如人意。就《小敏家》的簡介來看，該劇應該屬於都市家庭類，不少網友看到題材已經紛紛表示拒絕，認為周迅並不適合這種家庭倫理的劇集，加上之前的兩套作品《不完美的她》同《如懿傳》都有所爭議，因此不太看好，但也有網友對此陣容大感期待。

其實近年來幾位電影大花旦都回歸電視劇或者開始拍劇，不過口碑都不是太高，評價最低的要數湯唯的《大明風華》，而章子怡的《帝凰業》尚未播出。除此之外，趙薇與秦昊合作的《學區房》也於上個月開機，同樣是都市家庭劇，不過圍繞的是家庭教育，這也是趙薇時隔6年再度拍劇，與上一套劇集《虎媽貓爸》是同類型，不排除兩位影后的作品可能會於明年展開一番「爭鬥」。

趙薇再度出演家庭劇。（微博@電視劇學區房）