【不完美的她】周迅惠英紅劇集台詞疑抄襲　製片否認：只是巧合

由周迅、惠英紅、趙雅芝主演的女性題材電視劇《不完美的她》自播出後毀譽參半，大多都是在劇情與人物設定方面扣分，與演員無太大關聯。而在大結局後，豆瓣評分由7.3下跌至6.6，雖然不排除有人惡意打低分，不過這樣的分數對於三位主演而言，確實不太盡人意。

在該劇播出期間，當中不少為女性發聲的台詞曾引起網友熱議，但同時被網友發現有一段台詞與英劇《Flack》幾乎一模一樣，疑似抄襲，因此引發爭議。日前，總製片人高銘謙對此作出回應，他表示台詞與《Flack》相似只是巧合，並直言肯定不會抄襲，抄襲是可恥的。對於觀眾的質疑，片方願意接受，感謝觀眾關注到這一點，有不同的聲音存在，才會令他們接下來做劇做得更好。

點擊下圖睇兩套劇台詞對比：

+ 15 + 14 + 13

除此之外，還有網友爆出，原來震撼人心的「家暴地圖」片頭也是抄襲，原片來自美國設計師Toros Kose為2018年澳洲最具影響力的科技展Pause Fest創作的開場動畫。而早前播完的韓劇《梨泰院class》的預告片也疑似抄襲該展覽2017年的作品。

Pause Fest被譽為「創新之都」，每年都會舉辦一次展覽，制定大會主題，並邀請全球優秀的設計師或工作室參與創作，內容包括Opening Titles(開場動畫) 和 Motion Response(動態演繹)。

點擊下圖睇兩者對比圖：

由以上的對比不難看出，片頭與台詞的確同所指的英劇以及宣傳片幾乎完全一樣，因此網友對製片人的一番說辭並不買賬，紛紛留言到：「這個台詞幾乎一模一樣，不是抄襲是照搬」、「不止台詞，場景也撞了，還挺巧的」、「抄襲還狡辯就是你不對了」，但也有網友表示還是會看這套劇，「這個陣容不看太可惜了」、「為了女神趙雅芝才勉強看下去的」等。