周迅演繹《ELLE》「銀十」三版經典復刻封面　力壓舒淇章子怡！

內地五大一線女刊《VOGUE服飾與美容》、《時尚芭莎Harper’s BAZAAR》、《時尚COSMOPOLITAN》、《世界時裝之苑ELLE》以及《嘉人Marie Claire》在八月尾落下「金九大戰」帷幕，日前又開始公布「銀十」封面，在網上引起熱議。

內地五大一線雜誌「金九大戰」 章子怡戴近6億珠寶登《VOGUE》

昨日（7日），《ELLE》中國版發布「銀十」封面，同時慶祝雜誌創辦75周年，選擇周迅演繹，重新詮釋三個《ELLE》經典封面，分別是1945年法國版創刊封面、1988年美版「金九」封面以及1995年法國版風格髮型封面。

1945年，Hélène Lazareff女士於法國創辦雜誌《ELLE》，「elle」在發文中是「她」的意思，當時的slogan是「Si elle lit，elle lit Elle」，意為「如果她閱讀，她就讀Elle」，在二戰後為女性帶來更多快樂、自信與幸福。周迅身穿黑色樽領冷衫，搭配紅色斜紋軟呢外套，頭戴黑色禮帽，手戴珍珠鏈條裝飾皮質手套，重現法式經典與俏皮，又略帶不羈。

1988年，中國版《ELLE》誕生，9月也被視作雜誌的開季刊，迎來新一年時裝發布。在大洋彼岸，三位超模Rachel Williams、Alexandra Aubin、Salina Monti分別穿上紅、橙、玫粉色冷衫，以相同造型上陣，佩戴不同鐳射鏡片墨鏡，充滿生機與未來感。而周迅以黑色樽領冷衫，佩戴三種不同顏色鐳射墨鏡，將復古時尚摩登感演繹得淋漓盡致。

1995年，明星御用造型師Massato為法國版銀十封面大膽啟用拼接染色Bob髮型，金與紅形成強烈對比，在時尚圈掀起熱潮，引來大批女性跟風。相隔25年，即便在今時今日，這樣的髮型也個性十足，周迅更賦予了幾分霸氣與高傲。

過去與當下交織，三種不同的風格，周迅都完美駕馭，時尚表現力不俗，比起「金九刊」更是有過之而無不及，時尚感、造型感十足！除此之外，早前《VOGUE》中國版也釋出銀十封面，由舒淇演繹，大玩撞色復古，不過無論造型、拍攝抑或版面色彩，比起《ELLE》都要差很多，全靠舒淇撐起版面。而《Harper’s BAZAAR》中國版則選擇章子怡拍攝雙封面，以黑白呈現，演繹略帶武俠感的中國風，黑白相生，動靜交互。