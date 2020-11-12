伊藤健太郎累木村拓哉重拍《教場2》次要戲份　電視台高層震怒

日本男星伊藤健太郎於10月29日因涉嫌肇事逃逸而遭逮捕，而這次事件被波及的還有即將在明年日本新春期間播出、由木村拓哉主演的SP劇《教場2》。

《教場》由木村拓哉主演，是在2020年1月4日及5日連續2夜，作為富士電視台開局60周年特別企劃播出的新春SP劇，當時成功掀起話題，於是電視台決定再下一城，在2021年新春期間播出續篇。

木村拓哉罕有以白髮Look出演《教場》系列嚴厲而沉穩的魔鬼教官：

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在《教場》前作的最後，因為曾出現伊藤健太郎、三浦貴大及上白石萌歌的驚喜登場，所以大家一直猜測他們將會出演續篇，但一直都沒有官宣。據了解，《教場2》主要是關於第200屆學警的故事，而伊藤健太郎、三浦貴大及上白石萌歌則是會以第199屆學生出現在回憶片段中。伊藤健太郎的角色名叫「伊東求久」，目前劇組正在為尋找替代卡士而瘋狂奔走中。重拍的原因，是在事故發生之前拍攝的撞車戲份。

那一場戲說的是伊藤為了以首席頭銜畢業，不惜開車撞競爭對手三浦貴大。根據電視劇相關人士表示，通常關於駕車的場景都會由替身代勞，而當時伊藤卻自信滿滿地表示要自己完成，殊不知過不久他就在真實世界裡出事了。

據了解，《教場2》主要是關於第200屆學警的故事，而伊藤健太郎、三浦貴大及上白石萌歌則是會以第199屆學生出現在回憶片段中。伊藤健太郎的角色名叫「伊東求久」（《教場》劇照）

因為這是劇中很重要的場景之一，為了不模糊視線，讓觀眾聯想到伊藤的事件，電視台不得不重拍。這場戲涉及了主演木村拓哉及大量臨時演員。劇組必須再召集大家，讓他們很是頭痛，當然電視台高層也非常生氣。

其實伊藤健太郎原定將出演明年7月播出的月9劇，但出現了這次的事件，相信也已經無望。不只這樣，據說伊藤的其他工作也落到了一樣的下場。看來伊藤若要回到之前的位置，可得付出更多的耐心和努力。

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