木村拓哉二宮和也都剪過　世上最醜的月代頭　男神顏值最嚴苛試煉

撰文： 東京畫報 最後更新日期： 2021-01-24 13:05

若論世界上最醜的髮型，月代頭應該能擠進前三。同樣名列前茅的報姐認為有大清的金錢鼠尾辮，還有契丹人的髮型。大概是怎麼隨便怎麼來，反正中間肯定是要空出來的。

不過今天說的是日本的月代頭，每次在日本古裝劇裏看到，報姐都是地鐵老爺爺看手機.jpg。把兩邊頭髮留着卻剃光中間的奇葩髮型，真真是比光頭更考驗顏值。明明平安時期的髮型還比較正常的，怎麼到了江戶時代就往奇怪的方向發展了……

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還有種說法是，月代頭之所以要剔除頭頂的頭髮，實為剔除不正之氣，上戰場時可以冷靜作戰。而且你能想到，光禿禿的月代頭是怎麼打造出來的嗎？報姐原來覺得，這肯定是有專門的剃刀。

一查才發現，早期的時候武士都是拔掉頭髮來形成月代頭，來表現自己勇武精神。江戶初期人情風俗的《慶長見聞集》對此也有記載：「黑血流地，駭人之至。」這樣的拔頭髮鮮血淋漓十分嚇人，也造成了頭皮發炎，戴上頭盔會隱隱作痛。直到豐臣秀吉上台桃山時代開始後，拔頭髮改為用剃刀。

不要以為月代頭是武士專屬，在當時整個社會上，除去公家，醫者，僧侶，儒學者以及賤民以外，月代頭是所有男士的髮型標準。「追求清爽，為什麼不直接剃光呢？」肯定有人有這樣的疑惑。因為在身份制度森嚴的江戶時代，只有僧侶以及醫者等身份才應剃光頭，光頭可不是想剃就剃的。月代頭就像清朝的「小辮子」一樣，時常會出現在觀眾眼前，如大河劇和時代劇……

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