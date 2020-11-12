Angelababy「不務正業」？粉絲恨鐵不成鋼　微博洗版促努力演戲

Angelababy（楊穎）演出過多部戲劇、電影，但演技卻經常引起許多質疑，她近期的作品《摩天大樓》結束後，暫時沒有傳出投入其他戲劇拍攝的計畫，沒想到卻因此引起粉絲不滿，集體到她的微博貼文下方抗議工作室「做事沒效率」。

Angelababy近年平均一年推出一部電視劇作品，日前剛播畢的《摩天大樓》中，她的演技卻遭受不少批評，連《摩天大樓》編劇殳俏見網友指「看到ab就沒興趣了」，都回答「沒事，她上來就是一個屍體」，引發議論，然而影后章子怡卻給出高評價表稱讚她「真摯自然」，反應相當兩極。

粉絲認為Angelababy有望靠《摩天大樓》洗底後應該加緊接戲證明自己，紛紛湧進她的微博洗版：

Angelababy近期工作多是錄製綜藝節目或上直播帶貨，讓許多粉絲替她擔憂，抱著「恨鐵不成鋼」的心情到她的微博留言，希望她能多接戲劇作品磨練演技，表示「時間不等人，真的想努力當一名好演員，就拒絕綜藝專心演戲」、「叫工作室幹他們該幹的事！你也多聽聽粉絲的意見」、「想看你演戲」、「你能不能有點事業心？現在都快成網紅了」、「工作室爛成什麼樣」，砲火相當激烈。

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