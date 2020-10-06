【抖音濾鏡】Angelababy（楊穎）近年將事業重心轉移內地，現年31歲的她已是一子之母，身材樣貌完全沒有「走樣」。不過，近日她在內地影音平台抖音大玩濾鏡，原本的女神樣貌即時崩壞，網民驚呼變「蛇精樣」？

Angelababy五官精緻，已為人母仍少女味十足。（Angelababy微博）

抖音不時增設新濾鏡，而Angelababy這次則使用了名為「在逃公主」的濾鏡，將自己變成童話公主的樣子，即時擁有大眼及超V瓜子臉。原本已經眼大大的Angelababy用了濾鏡後眼睛大得有點恐怖，下巴尖到可以「拮死人」，有網民表示她與「蛇精男」劉梓晨撞樣。粉絲似乎被Angelababy這個模樣嚇倒，留言指這是她「最醜樣的一刻」、「有點詭異」、「這是整容失敗了嗎」。

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濾鏡本應有「美顏」作用，讓人秒變成皮膚零瑕疵、大眼尖臉的標準美女，但不少女星在濾鏡之下卻變醜。即使沒有濾鏡加持的她們有點細紋、有點雀斑，真實的自己雖不完美，卻散發獨特的美，反而更討人喜歡。近年不少女星都愛用抖音與粉絲交流，以下都是被濾鏡毀掉美貌的女星。

佘詩曼

45歲的佘詩曼一向保養得宜，是圈中的凍齡美魔女，不時在社交平台分享自己的素顏照。佘詩曼憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，她在內地一間火鍋店用餐時被本身是網絡紅人老闆娘拉着直播。老闆娘的美顏濾鏡用得過火，佘詩曼在濾鏡底下驚變「蛇精曼」，眼大、鼻高、下巴尖，她看到自己「變臉」後也嚇到向後退，而且表現尷尬。網民更直言濾鏡將「女神變成了路人」。

高海寧

33歲的高海寧近期備受力捧，在多套劇集中擔正第一女主角，早前又在內地大熱劇集《三十而已》有份演出，在內地人氣急升。一向活躍於Instagram的高海寧近日也開設抖音賬號與內地網民互動，不停試用各種濾鏡，用了芭比妝濾鏡的她被嚇一跳，自嘲變成「蛇精樣」，直言認不出自己。

不過近日高海寧在抖音上傳素顏出鏡的短片，分享自己的保養心得，完全無懼以真面目示人，全因她天生麗質。高海寧近鏡肌膚仍如剝殼雞蛋般零毛孔及細紋，狀態超好，雖她素顏不如化妝後性感嫵媚，卻絕對比「落重Filter」的她更加貼地可愛。

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