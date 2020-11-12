【花邊教主】新版眾主演顏值下跌　造型充滿鄉土氣息完全無上流味

由Blake Lively、Leighton Meester、Penn Badgley、Chace Crawford、Ed Westwick等主演的美劇《花邊教主》（Gossip Girl）自2007年播出後便掀起熱潮，播出6季後於2012年完結。故事圍繞一班貴族高中生的上流社會生活，講述他們之間的種種八卦與愛恨情仇。當中最吸睛的，一定少不了兩位女主角的顏值以及穿衣搭配，當年堪稱是「時尚教科書」。

Leighton Meester在劇中的造型目不暇接，各種style都有。（劇照）

時隔7年，劇集於去年宣布重啟，故事發生在原劇大結局的8年後，圍繞新一代紐約私立學校的青少年們展開。日前，新版曝光片場照，重現舊版的紐約大都會藝術博物館台階戲份，主演們身穿校服，學院風十足，雖然風格同舊版相似，但演員方面卻大相徑庭，而製作人兼編劇Joshua Safran早在去年就已透露新版非白人主演，而且會增加很多LGBT元素，想不到就目前曝光的片場照來看，遭到了很多粉絲的質疑。

點擊下圖睇新版片場照：

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首先就樣貌而言，眾主演的顏值並不是很突出，選角也不太適合，似乎欠缺一些氣質；另一方面，新版的造型也有些差強人意，實在看不出是上東區貴族學校的學生，比起舊版無進步之餘，反而還有所倒退，完全無fashion可言，因此遭到網友瘋狂吐槽：「看起來像是鄉村街頭版」、「這鄉土氣息還以為是十年前」、「我心態崩了……這顏值斷崖式下跌啊」等。