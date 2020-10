【Emily in Paris】Lily Collins劇集造型飄忽　法式風格應該點？

由Lily Collins主演的美劇《Emily in Paris》(艾蜜莉在巴黎)可謂是近期最受歡迎的美劇之一,加之有經典劇集《色慾都市》(Sex and the City)製作人Darren Star與《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)的時尚教母Patricia Field助陣,自然備受矚目。故事講述擅長市場營銷的美國女生Emily Cooper(Lily Collins飾)機緣巧合被派遣至巴黎工作,不止要了解、適應文化差異,還要兼顧事業、友情與愛情。