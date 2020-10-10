【Emily in Paris】Lily Collins劇集造型飄忽　法式風格應該點？

由Lily Collins主演的美劇《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）可謂是近期最受歡迎的美劇之一，加之有經典劇集《色慾都市》（Sex and the City）製作人Darren Star與《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的時尚教母Patricia Field助陣，自然備受矚目。故事講述擅長市場營銷的美國女生Emily Cooper（Lily Collins飾）機緣巧合被派遣至巴黎工作，不止要了解、適應文化差異，還要兼顧事業、友情與愛情。

劇中剛剛到達巴黎的Lily Collins相當興奮。（視頻截圖）

既然同《色慾都市》有關，那麼穿衣搭配自然也是該劇的亮點之一，不過，Lily Collins在劇中的衫並不盡如人意。尤其是一開頭剛剛去到巴黎時，穿衣風格真是一言難盡，非常花俏，同簡單、優雅、慵懶的法式風格相距甚遠，不排除是故意營造一種Emily Cooper剛到巴黎，與之格格不入的感覺。

點擊下圖睇同巴黎「格格不入」style（只針對造型，與演員無關）：

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當然，Lily Collins在劇中的搭配也不是完全無可取之處，她上司Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu飾）的穿搭就幾乎零出錯，另外，飾演她法國朋友Camille的Camille Razat的風格也很值得借鑒。總體來講，Lily Collins的穿着比較清春活力，Sylvie知性優雅，而Camille則是有些中性風。

Lily Collins在劇中Eiffel Tower下着黑色tube dress的畫面還原柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在電影《甜姐兒》（Funny Face）的經典畫面。（劇照）

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其實法國也不是完全沒有亮色的服裝，關鍵還是在於如何搭配。那麼，究竟在法國應該怎麼穿才不會太突兀呢？顏色方面盡量避免飽和度、明度太高的服裝，黑白灰、紅白藍、大地色等都是不錯的選擇，而設計方面都是以簡單為主，風衣、針織、牛仔、襯衫、midi skirt等等都是常見元素，有興趣可以借鑒以下幾位法國穿搭KOL：