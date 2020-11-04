22歲趙露思4日逾10次熱搜　憑網劇彈起成95後最勁小花？

內地22歲新晉小花趙露思最近可謂風波不斷，上個月中剛剛因為點讚宋茜金鷹女神造型奇怪的帖文而道歉，又在月尾至今短短4日內上了13個熱搜，絕對是一位十足的話題女王。

事緣在10月30日晚，一張帶有趙露思微博表白肖戰的截圖在網上瘋傳，即刻引起網友討論，其後趙露思工作室發文怒斥虛假截圖，澄清趙露思個人微博並未發過這條微博，再度引起熱議。

趙露思疑似被人惡意P圖。（微博截圖）

事過兩日後，趙露思1日在個人微博發文「沒有傷害任何人，所以不該不開心。」被網友認為是回應「表白」肖戰一事，又登上熱搜，其後于正曬綠茶相，網友質疑其暗指趙露思，但他堅決否認。翌日于正旗下藝人王茂蕾又發文撐趙露思，昨日（3日）趙露思在直播時提綠茶再次登熱搜……總之事件似雪球般越滾越大，一時間炒作、有機心、抽水等負評接踵而至。

趙露思的相關事件一發不可收拾，網友至今仍未停止討論。（微博@趙露思的微博）

究竟事件是怎麼一回事大家無從得知，但趙露思絕對是今年最搶眼的95後紅人。出生於1998年的她出道三、四年左右，憑藉古裝言情劇《鳳求凰》中愛而不得的「馬雪雲」一角走入大眾視線，在這之後，趙露思拍攝的多是小製作網絡電視劇，然而，在今年接連播出了三套她主演的劇集，反響都非常好，前有《三千鴉殺》，後有《傳聞中的陳芊芊》，以及剛剛播完不久的現代劇《我，喜歡你》，更一舉帶旺出道多年的男主角林雨申，人氣同實力可見一斑。

趙露思笑容超甜美。（微博2趙露思的微博）

趙露思有一張鵝蛋臉，大眼高鼻，笑容清純甜美，且帶有一些Baby fat，充滿元氣，非常可愛，造型宜古宜今。另一方面，趙露思的演技也不錯，自然不做作，無論搞笑古裝劇，定甜寵偶像劇，她都能輕鬆駕馭，切換自如，是一位很有天賦同爆發力的演員，因此做了短短幾套配角之後，便開始擔正，三年中有9套都是女主角。經過今年大半年的時間，趙露思的商業價值可謂飛升，在9月的「90後明星商業價值榜」中，她已經超越了楊紫同肖戰，直逼迪麗熱巴，在女星中位列第二。隨著人氣的增長，趙露思的資源亦越來越好，好似在迪麗熱巴、吳磊主演的古裝劇《長歌行》中任第二女主角，新劇《且試天下》似乎還會同楊洋合作，是不容忽視的一位後起之秀。

趙露思今年彈起速度之快！（微博@艾漫數據）