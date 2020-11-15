《燕雲台》高收視卻惹負評？佘詩曼神級演技與木獨唐嫣成強烈對比

內地網路劇《燕雲台》開播當天便拿下亮眼佳績，直接勇奪當晚收視冠軍，「唐嫣演的蕭燕燕好可愛」的話題，更是一舉衝進微博熱搜榜，但隨之而來關於唐嫣的「演技」爭議，也再次將該劇推上風口浪尖，究竟擁有多位實力演員加盟，和全劇實景拍攝的《燕雲台》，真的只值豆瓣「4.7分」嘛？

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作為萬眾矚目的古裝歷史大戲《燕雲台》，憑藉唐嫣、竇驍、佘詩曼三人精湛的演技，在新戲如雨後春筍冒出的11月，開出收視佳績；作為唐嫣產前拍攝的最後一部作品，她在身體允許的狀況下盡力親身演繹，如此地用心觀眾有目共睹。隨著大遼皇權爭奪愈演愈烈，蕭家兒女更是成為諸位皇子爭奪的目標，皇帝的刻意指婚，更是將蕭家置在危機之中，成為王妃的蕭燕燕，要如何運用智慧來平息這場風暴？而她與韓德讓（竇驍飾）緣份真的就此終結嘛？

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020陸劇》燕雲台｜ 唐嫣、竇驍主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】