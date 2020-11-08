11月6部好劇推介　王浩信《踩過界II》vs.佘詩曼《燕雲台》

一眨眼又來到11月份，在這個月份是無綫電視（TVB）的台慶月，將一連推出兩部大製作劇集《使徒行者3》同《踩過界II》相信會吸引不少電視迷關注。除了香港這一邊之外，內地方面在該月份亦一連推出多部劇集，無論是時裝劇、古裝劇、民國劇等種類都應有盡有，總有一部合適觀看，讓我們一起來看看吧！

11月份有不少好劇播出。（《燕雲台》﹑《盲俠大律師2020》﹑《隱秘而偉大》微博圖片）

《踩過界II》內地譯名為《盲俠大律師2020》

《踩過界II》是TVB同內地「愛奇藝」平台合拍的劇集，其實在11月２日已經率先在內地播出，而香港方面就獲安排在16日播出。事實上該劇在第一季的時候收視同口碑已經不俗，所以第二季一播出即獲內地觀眾好評。

第二季劇情王浩信的視障問題得以解決，雖然眼睛康復了但他並沒有向外界透露，繼續用盲俠身份為弱勢社群打官司。該季還加入張曦雯其所飾演的角色叫邵美娜是資深大律師簡紹宏（秦沛飾）的徒弟，一開始反對王浩信查案的手段到後來認同，二人有感情線發展，令到同蔡思貝有交集，三角關係更有看頭。

劇集播出受到內地網友好評。（《盲俠大律師2020》微博圖片）

不少網友大讚劇中案情緊湊查案細緻，舊拍檔默契十足的過程令人看得好過癮。另外，王浩信同秦沛作為競爭對手打官司的對手戲一樣精彩，網友集中對案情的編寫給予好評，所以該劇只是播出幾日在「愛奇藝」平台上獲得7.3分非常高，甚至有人評價比《使徒行者3》來得好看。

目前有7.3分相當高。（影片截圖）

《燕雲台》

由竇驍、佘詩曼同唐嫣主演的大型古裝劇《燕雲台》在11月3日播出，一播出隨即登上微博熱搜榜相當厲害。該劇主要講述蕭家三姐妹分別嫁了皇族三個男人之後的變化，其中主線是蕭燕燕（唐嫣飾）因為命運的捉弄而走入深宮成為遼國皇后，繼而同最愛的韓德讓（竇驍飾）扶助兒子稱帝臨朝稱制。

簡單來說就是一部大女主劇集，除了故事吸引之外演員的好演技更是加分，特別是佘詩曼，在劇中溫文儒雅、聰明伶俐、喊戲一流令不少網友讚歎。而且迄情進展快不會有拖延感，令觀眾看得有節奏整體感覺是不俗的。在播出平台「騰訊視頻」有7.5分，相當之高。

佘詩曼在劇中人設非常討好。（《燕雲台》微博圖片）

有7.5分非常高 。（影片截圖）

《雷霆戰將》

由張雲龍﹑高偉光主演的《雷霆戰將》是一部抗日戰爭劇，是一部以王近山將軍真人真事為模板的改編劇集。主要講述兩大主角張雲龍、高偉光分別飾演的軍團團長共同保護家園，對抗日本人的故事，用他們青春熱血的精神聯手合作為建設新中國的道路上而作出的貢獻。

當然這一種劇集有同仇敵愾的感覺，所以有不少網友看到好震奮，喚醒熱愛國家的年輕人的血性和理想，凝聚了好多的愛國熱情。所以該劇評價好高在「愛奇藝」播出有8.5分。

《雷霆戰將》一劇充滿愛國熱情的感覺。（《雷霆戰將》微博圖片）

8.5分相當高。（影片截圖）

《隱秘而偉大》

《隱秘而偉大》主要講述民國時期年青人在職場上面對的種種困難，展現小人物打不死的精神。該劇由李易峰、金晨主演，主人公就是李易峰飾演的顧耀東，他大學畢業之後如願當上一名警察，但作為社會新鮮人他有好多挑戰，甚至要在正義同非正義中作出選擇，是一場對自己靈魂的考驗。

劇集播出不少網友都大讚色調同背景音樂做得非常好，而且節奏感非常強，讓人在看的時候有熱血沸騰的感覺。而且還強調要有愛國心引起不少人共鳴，劇集在「騰訊視頻」有7.3分，劇集在6日已經播出。

李易峰在劇集中飾演警察。（《隱秘而偉大》微博圖片）

《隱秘而偉大》已經在6日播出。（影片截圖）

《青春創世紀》

將在8日播出的《青春創世紀》由黃景瑜、吳謹言主演，主要講述兩位年輕人段燃（黃景瑜飾）同錢希西（吳謹言飾）的創業之路。二人將在電商產業歷盡辛酸，一起走向成功之路的故事。

吳謹言同黃景瑜都是人氣紅星，相信劇集會引起關注。（《青春創世紀》微博圖片）

《最初的相遇最後的別離》

由林更新、杜淳、蓋玥希主演的《最初的相遇最後的別離》，是一段三人曲折離奇的故事。一位是警察一位是咖啡館老闆娘一位是警方轉專案組副組長，三人因為一單錯綜複雜的案件而有連繫，在其中得知一些互相牽絆的事情。劇集將在10日播出。

劇集在10日播出。（《最初的相遇最後的別離》微博圖片）