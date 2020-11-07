佘詩曼《燕雲台》扮少女獲大讚　40+女星點先做到零違和感？

45歲佘詩曼在首播的新劇《燕雲台》中的表現大獲讚賞，由少女時期開始扮演蕭胡輦，將各個特徵都拿捏到位，即使同只大自己5歲的劉奕君做父女也毫無違和感，受到網友大讚「為女演員爭了一口氣」。

佘詩曼做少女大獲讚賞。（微博@佘詩曼工作室）

雖然很多女演員年過40依然保養得宜，但多年的閱歷令個人氣質成熟不少，也有一定的氣場，要再扮演十幾二十歲的少女，都絕非是易事，對於觀眾同本人都是一個挑戰。哪怕影后周迅在《如懿傳》前兩集中扮演少女時期的「青櫻」，都幾乎遭到全網詬病，不過當時是拍完成套劇之後，再回過頭補拍，因此演員狀態不太好，而周迅40歲時在劇集《紅高粱》中演繹17歲九兒時，其實都駕馭得不錯。

另一位無綫視后宣萱不時也會參演一些內地劇，2012年時，她同陳浩民合作古裝劇《薛平貴與王寶釧》，當時也要扮演少女時期，但由於服裝、道具、化妝都非常劣質，看上去實在有些違和，因此遭到很多觀眾吐槽。

宣萱被造型同妝髮拖累。（劇照）

台灣女星林心如同樣也駐顏有術，在2016年的劇集《秀麗江山之長歌行》中，她演繹由少女到一代國后的陰麗華，當年剛剛40歲的她，被觀眾詬病強行活潑靈動，不止無突出少女的感覺，反而顯得有些刻意，認為她不再適合演少女。

林心如扮演10幾歲陰麗華的造型。（劇照）

米雪曾在內地劇集《土地公土地婆》中飾演心狠手辣的少奶奶，更是從少女演到老年，當時她已經58歲，一開始也感到壓力很大，擔心演不好年輕少奶奶形象。不過米雪本身就比較瘦，臉上幾乎無多餘的肉，確實不太適合做少女角色。

其實58歲的米雪已經保養得很好。（微博@土地公土地婆電視劇）

去年宣布退出娛樂圈的徐子珊其實在這之前還拍了一套內地電影《財神》，當時子珊還曬出了多張古裝扮相同大家互動，同樣也是40歲出演20幾歲少女，但卻被網友指不適合古裝。而該戲其他演員都不太出名，因此相關資料也非常少。

徐子珊去年再拍古裝戲。（微博@Kate_Tsui_徐子珊）

其實40幾歲的女演員扮演少女時期，很多時候同劇情、人物性格、服裝、化妝、髮型、燈光等息息相關，不少都是被造型拖累，導致被觀眾吐槽。以上幾位女星都是演技備受認可的演員，面容保養得都不錯，並非不能演少女時期，只是氣質有所改變，少了青澀與稚嫩感，因此需要結合多方面看是否適合。