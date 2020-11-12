全民造星III︱前測量師曾幫歌神和音　專科醫生勁靚仔卻被Foul走

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》50強比賽正進行得如火如荼，評判搖擺不定的準則亦令觀眾無所適從，本周除了有具獨特氣質張進翹（Manson）令監製花姐、導師彭秀慧、林二汶一致露出「心心眼」外，周三（11日）播出的第8集更有高學歷的腦神經外科醫生蘇浚祈（Jensen）登場，俊俏外形加上183cm的身高，甫出場便引來一眾參賽者尖叫，初面試時更被導師林二汶稱作「鑽石王老五」！Jensen帶來了歌劇表演《I Dreamed A Dream》，甚至令花姐在綵排時表示演出太高級，自己不懂得評價；雖然最後Jensen以三盞紅燈出局、無緣50強，可是他的職業仍然在觀眾間掀起熱烈討論。

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除此之外，《造星》今季似乎有高學歷趨勢，周四（12日）播出的第9集更有畢業於香港大學，曾於香港政府地政總署擔任測量師的劉卓軒（Hinry）。Hinry的履歷可謂十分華麗，2014年參加內地歌唱選秀節目《中國好聲音3》香港區海選，在逾千名對手中奪得總冠軍；曾為「歌神」張學友作和音及唱Demo，又曾為當紅歌手容祖兒、張敬軒、李克勤、關楚耀、炎亞倫、許廷鏗等製作樣本唱片，來頭非同小可！《遇怪魔我急於變大個》、《平凡海賊王》等近年釋出的個人歌曲成績不俗，欲知道Hinry在《造星》的表現如何，就要留意節目了。