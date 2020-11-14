曾偉權逝世｜為大馬女星斷梅小惠13年情　對舊愛深感歉意

曾偉權同梅小惠年輕時交往，女方曾有意結婚，但男方想在事業上衝刺，13年感情最後因第三者介入而分手收場。(資料圖片)

曾偉權今日(14/11)因肺癌離世，終年58歲。舊愛梅小惠接受訪問時表示已知道死訊，佢21歲已經認識曾偉權，喺人生當中佔一重要位置，讚揚對方好有愛心，會為對方祈禱。

曾偉權入行至今，情史不算多，令大家記憶深刻的是他跟梅小惠的一段情。82年，曾偉權與麗的訓練班同學楊雅潔交往，其後因性格不合而分手。86年，曾偉權演出由梅小青監製嘅《滿堂紅》，與梅的胞妹梅小惠因而結緣。兩人交往13年，早已經係觀眾心目中嘅金童玉女，有傳當年梅小惠想結婚，但曾偉權希望在事業上再努力，毅然到馬來西亞尋找機會，二人因而產生分歧。

同梅小惠分手後，曾偉權一直與梅小青及其丈夫劉家豪保持友好關係，三人多次合作，令事業受挫嘅曾偉權保持一定工作量。曾偉權視二人為恩人。（資料圖片）

98年，有傳曾偉權戀上馬來西亞女星葉麗儀，梅小惠選擇相信男友，並出面力撐，指曾偉權和葉麗儀是好友關係，無奈曾偉權最後嘅選擇係葉麗儀，但呢段戀情3年後亦告分手。

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同曾偉權分手後，梅小惠一直單身至今，退居幕後嘅佢表示享受單身生活。

同梅小惠分手後。曾偉權形象受挫、事業插水。曾偉權近年接受訪問時，表示對梅小惠有歉意：「始終同小惠一齊咁耐，好似蹉跎佢時間咁，對佢唔太公平，時間對女仔好寶貴，男人就4、50歲都冇所謂，呢方面我真係對唔住佢。」而梅小惠近年說過，情變事小，最大遺憾是一生只拍過一次拖。

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曾偉權患病後，一直由契妹Sasa（波兒）照顧。

2015年，曾偉權被揭透過FB認識一個名叫「波兒」的女子，由於波兒微博幾乎全部都係與曾偉權行街、食飯、放狗等照片，加上有指曾偉權打本比對方做生意，令呢段關係撲朔迷離，不過曾偉權就多次強調二人係契哥、契妹嘅關係。