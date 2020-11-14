曾偉權逝世︱愛狗如命做義工為流浪貓狗執屍：每次見到都好難受

無綫（TVB）男星曾偉權11月14日因肺癌病逝，終年58歲。入行以來數段戀情都無疾而終，佢亦享受單身，將貓狗視為終身伴侶。多年來佢都好關注流浪貓狗新聞，勇於發聲，收養流浪狗，亦會幫慘死街頭嘅流浪動物做善終服務。

曾偉權是位愛動物之人，近年養了兩隻唐狗及一隻貓。（Facebook@曾偉權）

曾偉權2017年接受《香港01》訪問時表示：「唔想見到佢地俾車輾完一次又一次，以前未有寵物善終服務，我會將屍體先移到馬路邊，然後打電話叫食環署處理。而16年我認識一個專門做寵物善終服務嘅朋友，所以現在都會一齊幫手。」佢會放定一些黑膠袋及手袋喺車尾箱，以備不時之需。

曾偉權多年都勇於為流浪動物發聲，並呼籲司機們小心駕駛。（曾偉權Facebook）

訪問中佢亦憶述起當年一個深刻經歷：「有日超大雨後執過一隻被車死嘅大貓，身體已不完整，半夜非常黑又大雨．執到一半先發現，原來後面亦有另一小貓被車死，估計係母貓死後小貓徘徊母貓身邊又被車死，嗰一刻我真係忍唔住落淚。」至於問到會否感到麻木？曾偉權就話：「雖然每一次見到心情都好難受，但處理完後心情都會安落，至少可以令動物有尊嚴。」

+ 13 + 13 + 13

雖然曾偉權傳出遺病後刻意疏遠親友，但病重時仍為動物發聲，早前帶同兩隻愛犬小吉和小金一齊為漁農自然護理署拍宣傳片，呼籲市民領養唐狗：「唐狗嘅樣的而且確係惡，但其實佢哋心中都係有溫柔一面。佢哋視你為主人後，就會完全將個心交畀你，好多一啲名種狗就係人都抱得，但唐狗就唔會，認咗你係主人之後先會畀你抱，呢個係佢哋嘅特性。」

點擊下圖觀看片段畫面：