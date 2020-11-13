后翼棄兵︱Benny堪稱荷里活最強童顏　網民：完全唔似30歲！

以國際象棋為主題的大熱劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）上架三星期一直穩佔27個國家Netflix點播排行榜冠軍，更以零負評在爛番茄奪得滿分，絕對能成為2020年最佳歐美劇集。當大家焦點落在主角Anya Taylor-Joy身上，其實飾演Benny的Thomas Brodie-Sangster都很值得留意。

童星出身的Thomas Brodie-Sangster年紀輕輕便參演經典愛情喜劇《真的戀愛了》（Love Actually），其後憑《移動迷宮》（The Maze Runner）電影系列中人氣急升。不過由於Thomas超級童顏的關係，有大批劇迷表示他在《后翼棄兵》中的留鬚造型過於成熟，更令大家不能專心「入戲」。

而早前Thomas接受清談節目宣傳新劇時，有網民對Thomas已踏入30歲的事實感到難以置信，笑言他跟《真的戀愛了》的樣貌根本沒有大分別，更在討論區留言反問Thomas是否吸血殭屍。另外，雖然Thomas甚少在社交平台上載照片，但其攝影師女友Gzi Wisdom經常分享兩人的照片。

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