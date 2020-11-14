港姐冠軍謝嘉怡爸爸開抖音谷人氣　被質疑借女兒出名一句霸氣回應

應屆雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑住標緻樣貌一度被譽為是李嘉欣之後「最美港姐」，她一當選亦得到不少廣告商的垂青，工作不斷！而Lisa的父親謝廣勝（Peter）亦由Lisa參選至今一直留港陪伴在側，於上月他更開通抖音帳戶「星爸謝彼得Peter」分享自己與女兒的幸福時刻，至今已累積近5000名粉絲關注。

Lisa真係好靚！（梁碧玲攝）

現年54歲的Peter在抖音簡介中寫道：「2020香港小姐冠軍謝嘉怡爸爸，年青時為了生活由香港飛到英國蘇格蘭奮鬥工作結婚生兒育女。」自從Peter曝光後，一直被外界大讚外貌年輕，更被誤會是Lisa的「男友」。生於香港的Peter由1992年起長居蘇格蘭，更與肥媽的兒子相識多年。2001年，他在當地和家人開設中餐館及炸魚薯條餐廳。之後，他又再分別創辦兩間再生能源公司，與當地政府研發海水發電再生能源，事業成功。

好多粉絲！（抖音截圖）

有型！（梁碧玲攝）

點撃下圖睇真面目＋抖音相！

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為了證明抖音帳戶是本人，Peter更邀請謝芷倫幫手拍片力證。他更不時分享分享一家三口的照片，當有網民留言質疑他想借女兒出名時，他就回覆：「想多了吧。」不過，亦有不少網民力撐Peter只是幫女兒宣傳，更留言大叫他為「外父」，相當搞笑。目前，已回蘇格蘭亦不時跟網民互動，據知他與太太明年１月中會來港探望女兒，相信到時候大家就可以一睹Peter太太的廬山真面目。

Lisa呢條裙遠睇無咩嘢。(謝嘉怡ig)

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