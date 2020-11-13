81歲劉詩昆老而彌堅超越賭王　太太孫穎疫情下堅持赴美誕下愛女

現年81歲、在鋼琴界有舉足輕重地位的劉詩昆本月再做爸爸，比起賭王何鴻燊以78歲之齡與四太梁安琪誕下超欣更厲害，可謂老而彌堅。44歲太太孫穎月初在美國誕下重6.15磅的女兒，二人為愛女取名劉蓓蓓，乳名貝貝，意思是父母的心肝寶貝；對於即將迎接45歲生日的孫穎而言，正正是最珍貴、最開心的生日禮物。孫穎表示誕下女兒是人生最開心的時刻，眼淚更奪眶而出；更表示要將女兒培養成一個堅韌不拔的女生。

新冠肺炎肆虐，美國疫情嚴峻，不過劉詩昆及孫穎堅持冒險赴美，為女兒出世做好準備，更希望能見證愛女出世和照顧屬高齡產婦的愛妻。夫婦住在美國一間獨立大屋，劉詩昆更大手筆月花逾10萬在美國及香港兩地聘請陪月，為妻女提供最好的照顧。孫穎透露劉詩昆雖然年齡大，但仍彷彿大BB那樣，還會跟孫穎一起學習照顧BB，二人又相信BB可以傳承爸爸媽媽的藝術人生夢。

劉詩昆與第一任妻子葉向真育有現年56歲的兒子劉曉迎；與第二任妻子蓋燕亦同樣育有現年24歲的兒子Benny，而孫穎則是劉詩昆的第三任妻子，二人在2001年於一個宴會上相識，劉詩昆一直視孫穎為靈魂伴侶，2017年二人在美國拉斯維加斯註冊。據知，劉詩昆計劃聖誕前夕帶妻女回港，並打算將價值逾3,600萬元、於銅鑼灣創立的「貝樂思鋼琴學院」（Pallas Piano Academy Limited）送給女兒作一歲生日禮物。